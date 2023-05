Enfermeros denuncian maltratos ahora que están «lejos de los aplausos hipócritas de nuestros gobernantes», en Cipolletti

Guardias mínimas, inseguridad y desgaste profesional, son algunas de las problemáticas que afronta el sector de enfermería en el hospital de Cipolletti. En una nota que enviaron a la dirección del hospital denuncian las malas condiciones laborales en las que se encuentran.

El personal de enfermería presentó reiterados reclamos ante las autoridades del hospital, el ministerio de Salud y Trabajo. “La situación no da para más, el ambiente de trabajo es precario, se siente la discriminación y los aprietes” manifestaron los trabajadores del área.

La nota presentada por los enfermeros del hospital lleva el título “De héroes a maltratados”. Allí realizaron una descripción de muchas de las irregularidades con las que conviven día a día.

“Uno de los sectores más castigados y expuestos durante la terrible pandemia, fue el equipo de Enfermería, de hecho los únicos dos fallecidos por COVID 19 en el hospital Cipolletti, fueron enfermeros/as, pero ya lejos de los aplausos hipócritas de nuestros gobernantes,y con el virus controlado, nos hemos visto como colectivo enfermero/a destratados por nuestros jefes/as y el departamento”, expresaron en la nota que presentaron a las autoridades.

“Enfermería es un área que trabaja con menos personal de la guardia mínima que se establece para cubrir cada guardia según la complejidad y la atención que requiera el paciente” comunicaron. En ocasiones una guardia que como minimo tenia que tener seis enfermeros funciona con tres.

También denuncian que no hay reconocimiento económico ni empatía por la carga horaria que sufre cada enfermero. «Se les ha dicho a los directivos que estamos trabajando con menos de la mínima y ellos aluden a estar cubriendo otros servicios y no es cierto. Por lo tanto se pasan horas de recargo extras y no las cobramos” aseguraron.

En la nota que presentaron manifiestan también las prácticas ilegales y los aprietes que sufre el sector por parte de la dirección del hospital.

Paro de hospitalarios en Río Negro por aumentos salariales

Trabajadores de la Salud de Río Negro nucleados en la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) anunciaron un nuevo paro por 24 horas, que se cumplirá hoy jueves en la Provincia y entre los pedidos destacan «salarios equiparables con la inflación y al básico» para el personal de la Salud.

La jornada de lucha y paro se cumplirá en los distintos hospitales rionegrinos. «Llamamos a una jornada de protesta y toma de medidas en todos los sectores», afirmaron desde el gremio.

Entre los reclamos salariales, piden por el incremento del valor del punto d guardia para todos los trabajadores, «y no el arreglo de guardias y horas para unos pocos», denunciaron desde Asspur.

También exigieron «transparencias e igualdad en las liquidaciones» y apuntaron que la «gravedad de la crisis es de tal magnitud que ninguna medida sectorial, alcanzará para resolver el problema salarial y de condiciones de trabajo».