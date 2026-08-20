«Lágrimas de alegría»: liberaron felinos del exzoológico de Luján en santuarios de Sudáfrica y Estados Unidos

Felinos que estaban en Luján fueron liberados en Sudáfrica y Estados Unidos. Foto: Gentileza Infobae.

Los 30 felinos que fueron rescatados del exzoológico de Luján fueron liberados en santuarios de Sudáfrica y Estados Unidos, donde ya pueden disfrutar del aire libre, de convivir con otros de su misma especie, y “experimentar la verdadera libertad y dignidad”, señaló The Wild Animal Refuge.

El sitio en la ciudad de Buenos Aires fue clausurado en septiembre de 2020 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por falta de habilitaciones oficiales e incumplimiento de leyes de fauna.

El viaje a los santuarios de los animales rescatados en Luján

Luego de un largo viaje, en las últimas horas se conoció que Lucy, Cash, Tango, Kaila, Kalu, Segundo, Horus, Brother Thomas, Thomas, Mordelon, Toby, Shelby, Satine, Liam y Patrick arribaron a Colorado, Estados Unidos, para comenzar con el proceso de rehabilitación gradual, con el objetivo de que se adapten al clima, descansen y conozcan al equipo veterinario que los atenderá.

Conforme al comunicado de The Wild Animal Refuge, nueve de ellos se instalaron en un recinto de 1.450 hectáreas, mientras que los seis restantes fueron acomodados en otro sector de 10.000 hectáreas.

“Creemos en permitir que cada residente evolucione a su propio ritmo. Pronto, una vez que estén listos, estos magníficos felinos serán liberados en enormes hábitats al aire libre, donde finalmente podrán convivir con otros de su misma especie, sentir la hierba bajo sus patas y experimentar la verdadera libertad y dignidad”, expresaron.

En el cierre del comunicado, agradecieron a Four Paws International “por su incansable colaboración” y a la Argentina “por confiar en nosotros para brindarles a estos maravillosos animales el hogar seguro y lleno de amor que se merecen”.

También se supo que al santuario Lionsrock Big Cat Sanctuary de Sudáfrica llegaron Bella, Brynn, Joe, Scar, Stanley, Lionel, Kimi, Nyra, Amora, Valentine, Meko, Benjamin, Negus, Dyla y Keko, que ya disfrutan de su libertad.

“Fue un momento increíblemente emotivo para nuestro equipo. Hubo lágrimas de alegría por todas partes. Rescatar a estos 30 grandes felinos supuso un enorme desafío logístico. Requirió un gran equipo de personas altamente cualificadas trabajando en estrecha colaboración y coordinando cada detalle minuciosamente. ¡Y lo conseguimos!”, manifestaron desde Four Paws International.

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