Escasez y altos precios para alquilar, la primera traba para los universitarios en Cipolletti

El 27 de febrero se retoman las clases en la mayoría de los establecimientos educativos y en la ciudad ya se pone en marcha la logística para muchos estudiantes que llegan a establecerse en Cipolletti. A la hora de pensar en un nuevo año académico los que vienen desde otras localidades a la ciudad deben pensar el estimar la inversión que necesitarán para asentarse. El alquiler, los costos en movilidad, los alimentos, vestimenta y los gastos de la carrera incrementan los valores.

Cipolletti es una ciudad atractiva para muchos estudiantes, la diversidad de carreras de grado y facultades provoca que cada año miles de estudiantes lleguen a estudiar.

En la ciudad hay dos entidades públicas que tienen sede y ofrecen un amplio abanico de posibilidades; la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad de Río Negro. También, hay privadas como la Universidad de Flores.

Durante los últimos meses el valor y la demanda de los alquileres ha incrementado, lo que ha generado que haya poca oferta en las inmobiliarias.

Actualmente el precio de un departamento de una habilitación en la zona céntrica de Cipolletti ronda los 90 mil pesos, en los barrios cercanos al centro 80 mil. El valor de los monoambientes en la zona cercana a la facultad ronda los 50 y 70 mil.

A estos valores se deben sumar el costo de las expensas, el mes de depósito y la comisión inmobiliaria, lo que aumenta aún más el valor para adquirir una vivienda. La oferta de las viviendas de particulares es escaza.

En Cipolletti y en las ciudades universitarias existe un gran problema y es la escasez de departamentos para alquilar. Las inmobiliarias coinciden en este punto, la demanda es tan grande que no se llega a cumplir y muchas veces los estudiantes no encuentran dónde alojarse. Sumado a este problema, las facultades de la ciudad no tienen residencias universitarias públicas para jóvenes que apuestan por formarse en Cipolletti.

Universitarios que elijen viajar

Ante este problema muchos estudiantes optan por viajar en transporte público desde otras ciudades. Cada año, jóvenes de Villa Regina, Godoy, Huergo, Mainqué, General Roca, Cervantes, Stefenelli, Allen y Fernández Oro, apuestan por la oferta académica de la ciudad y concurren diariamente a sus clases.

Muchas veces esto incluye largas horas de viaje ya que desde Villa Regina hasta Cipolletti el promedio de tiempo es de una hora y media a dos en el servicio expreso, en el servicio común cerca de cuatro horas. Desde General Roca a Cipolletti el promedio de viaje en servicio común es de una hora y media y en el expreso cincuenta minutos.

El valor de los pasajes en el servicio común desde Cipolletti a Regina cuesta $654,11, mientras que Regina-Roca $422,27. De Allen-Roca está en $195 y Cipolletti-Roca $320,85.

Distinto valor tiene el servicio expreso, desde Villa Regina a Neuquén Terminal el valor es de $975,97 y desde Roca a Villa Regina $527,83.

Los materiales de estudio que necesita un universitario

Sumado a los gastos de transporte y estadía los estudiantes deben invertir en otros gastos que conlleva cursar una carrera. Entre ellos, gastos mobiliarios si es que llegan a alquilar a la ciudad – mesa y silla, heladera, lavarropas, computadora-, gastos de alimentos, fotocopias y libros.

Todo lo anterior expresa el valor de la canasta básica estudiantil, y representa la inversión que deben realizar las familias para que los jóvenes puedan formarse académicamente y buscar un futuro mejor. Esta nueva etapa cada año implica un presupuesto mayor.