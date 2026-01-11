Escuchan y aprenden: perros superdotados con talento para las palabras

Asociar palabras con objetos nuevos solo escuchando a sus dueños hablar es una capacidad poco común en el mundo animal.. Foto AP.

Los perros son muy buenos aprendiendo órdenes de acción como “sentado” y “quieto”. Son menos buenos recordando los nombres de las cosas, como sus juguetes chillones o de peluche. Solo un grupo selecto de perros con talento para el aprendizaje de palabras puede retener los nombres de cientos de juguetes. Los científicos conocen unos 50 perros de este tipo , pero aún desconocen la causa de su habilidad para el aprendizaje de palabras.

También pueden entender nombres nuevos escuchando a escondidas

Ahora, una nueva investigación está ampliando los límites de lo que los perros pueden hacer.

Los científicos ya sabían que estos extraordinarios cachorros podían aprender los nombres de sus pizzas y donas rellenas jugando con sus dueños. En el último estudio, descubrieron que también pueden entender nombres nuevos escuchando a escondidas.

Diez perros superdotados, entre ellos un border collie llamado Basket y un labrador llamado Augie, observaron a sus dueños sostener un juguete nuevo y hablar con otra persona sobre él. Luego, se les pidió que fueran a otra habitación y recuperaran ese juguete específico de una pila de muchos otros.

Siete de cada 10 perros aprendieron con éxito los nombres de sus nuevos juguetes, mantarrayas y armadillos, escuchando pasivamente a sus dueños.

“Esta es la primera vez que vemos un grupo específico de perros que pueden aprender etiquetas al escuchar interacciones”, dijo el autor del estudio, Shany Dror, de la Universidad Eötvös Loránd en Hungría y la Universidad de Medicina Veterinaria en Austria.

Los cachorros incluso tuvieron éxito cuando los dueños colocaron el juguete en una caja opaca y luego hablaron con otra persona sobre él, creando una desconexión entre ver el objeto y escuchar su nombre.

Solo unos pocos animales, como los loros y los simios, han demostrado tener una habilidad especial para este tipo de escucha. Además, es esencial para el desarrollo humano: los niños menores de dos años pueden aprender palabras nuevas al escuchar, incluso algunas que sus padres podrían no haber previsto.

Sin embargo, estos perros especiales ya están completamente desarrollados, por lo que los mecanismos cerebrales que les permiten escuchar a escondidas probablemente sean diferentes a los de los humanos, dijo Dror.

Perros superdotados. El trabajo científico fue publicado el jueves en la revista Science. Foto AP

El nuevo trabajo muestra cómo «los animales tienen un desarrollo cognitivo mucho mayor del que se cree», afirmó Heidi Lyn, experta en cognición animal de la Universidad del Sur de Alabama. Lyn no participó en el estudio, publicado el jueves en la revista Science.

No todos los perros aprenden cosas de esta manera, por lo que es poco probable que tu amigo peludo esté aprendiendo nombres mientras come sobras de comida debajo de la mesa.

Dror espera seguir estudiando a los perros superdotados y descubrir qué señales captan. Son algunos de sus sujetos de investigación más entusiastas (y desordenados). “A veces vienen perros al laboratorio, lo cual es muy agradable”, dijo, “pero a menudo alguien orina en el sofá. Así que eso pasa”.

Lejos de ser una curiosidad aislada, el hallazgo refuerza la idea de que las capacidades cognitivas de los animales están subestimadas. Comprender cómo algunos perros logran aprender palabras sin entrenamiento directo abre nuevas preguntas sobre el aprendizaje entre especies y los mecanismos cerebrales que lo hacen posible. Para los investigadores, estos perros excepcionales ofrecen una ventana privilegiada para seguir explorando cómo escuchan, interpretan y comprenden el mundo que los rodea.

Los perros como parte central de la vida familiar

En Argentina, tener una mascota es casi la norma: 8 de cada 10 hogares conviven con al menos un animal de compañía, y la mayoría de ellos son perros. El 75 % de los argentinos considera a su perro casi como un hijo o un miembro pleno de la familia, y la adopción es la forma más habitual de incorporar un animal al hogar.

Los datos muestran además que siguen siendo los preferidos en el país, con alrededor del 80 % de los dueños de mascotas que tienen al menos un perro. Argentina es uno de los países con mayor proporción de animales de compañía por habitante en el mundo.

El fenómeno refleja no solo la pasión por los animales, sino también cambios socioculturales más amplios, como decisiones de vida donde cada vez más personas optan por mascotas en lugar de tener hijos, y destinan recursos y cuidado intensivo.

Desde la etología y la psicología animal, los especialistas coinciden en que el vínculo afectivo entre humanos y perros es beneficioso, siempre que respete las necesidades propias de la especie. El apego positivo mejora el bienestar del animal, refuerza el aprendizaje y reduce conductas asociadas al estrés.

Sin embargo, la evidencia también advierte sobre los riesgos de la humanización excesiva. Atribuirles roles o emociones humanas puede interferir en su desarrollo conductual, generar ansiedad y dificultar la comunicación interespecie.

En términos científicos, el enfoque recomendado es establecer un vínculo seguro entre especies, basado en afecto, previsibilidad y respeto por su condición animal.