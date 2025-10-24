Mascotas y verano: ¿Dónde se pueden pasear perros y gatos en la costa del río en Neuquén?

En Neuquén está prohibido el ingreso de animales no humanos a los balnearios durante la temporada de verano.

Los perros y gatos, al igual que los humanos sufren el calor. Por eso, son muchos los vecinos que buscan darles en verano un alivio. Pero, varios por desconocimiento incurren en errores y terminan paseando a sus mascotas en lugares no permitidos. Acá una guía de los lugares de la costa del río en Neuquén donde podés llevar al integrante tu familia de cuatro patas.

En Neuquén hay dos normativas que regulan el paseo de perros y gatos en la vía pública y en verano. Una es la N° 11.036/08 que regula la responsabilidad de los dueños, guardadores y tenedores de mascotas.

La normativa en si Artículo 11 establece la obligatoriedad de la circulación de las mascotas en la vía pública con correa, collar y bozal. Dice así: ARTÍCULO 11°): PROHÍBESE a los dueños, guardadores o tenedores de mascotas, que las mismas deambulen sueltas en la vía pública y en lugares de uso público no habilitados para tal fin, quedando obligados al uso de correa, collar y bozal.

También establece que deben recoger la materia fecal del animal. Así lo dice el Artícuclo 16: Los dueños, guardadores o tenedores de mascotas deberán recoger las heces de sus mascotas y depositarlas en sitios habilitados para residuos; de no existir en el lugar, los deberá trasladar a su domicilio particular y allí proceder a su tratamiento.

“No hay ningún lugar en la vía pública donde los animales puedan estar libres. Siempre tienen que ir con collar y correa porque es obligatorio”, especifica Fernando Saiz, director del equipo de inspección de Bienestar Animal. “La ordenanza también habla de que todos los cuidadores responsables deben levantar las heces del animal”, suma.

La otra ordenanza es la Nº 13163/2014 que en su capítulo V, artículo 8, establece las restricciones en las costas durante la temporada de verano y sostiene que: “Se prohíbe el ingreso con animales a las zonas habilitadas como Balneario”.

“La normativa no permite que se paseen animales en los balnearios porque es una cuestión de seguridad. En el resto de la costa del río si se puede», dice Saiz.

Entonces ¿Dónde se puede pasear las mascotas en la costa del río Limay en Neuquén?

Verano 2026: mapa de los lugares donde podés pasear a tu mascota en la costa del río en Neuquén

Según la normativa los lugares donde no se pueden pasear son en los balnearios de Neuquén. Como se sabe, la ciudad tiene cuatro balnearios: Valentina Brun de Duclot, Sandra Canale, Gustavo A. Fahler y el municipal Albino Cotro.

En los cuatro balnearios de Neuquén no se permite el paseo de perros ni gatos.

Si se pueden pasear a las mascotas en el resto de la costa y las zonas aptas para bañarse y que no son aun balnearios. En Neuquén hay dos zonas habilitadas para bañarse sobre la costa del río Limay: Paseo Costero Río Limay y Zona Solalique. “En las zonas que no son balnearios no hay ninguna restricción para pasear las mascotas”, explica Saiz.

El Paseo Limay se extiende desde la rotonda de calle Linares hasta la calle Tronador. La zona Solalique se extiende desde calle del mismo nombre hasta antes del puente a Valentina. Está ubicado detrás del sector de barrios cerrados de Valentina Sur, y se llega al lugar desde la exRuta 22 por la calle Solalique hasta el río.

“En los lugares que está permitido pasear a las mascotas siempre hay que hacerlo con correa y hay que llevar alguna bolsita para retirar las heces del animal”, insiste Saiz. Y explica que la prohibición o habilitación de las zonas donde se pueden pasear perros y gatos es una cuestión de salud pública: “es para evitar que haya materia fecal en lugares donde después alguna persona o familia va a desplegar una mesa, un mate, o un mantel para hacer un picnic. Ahí está el problema sanitario real de salud pública. Buscamos evitar contagios de parásitos”.

Verano 2026: Cómo es el operativo de perros y gatos que se realiza en Neuquén

Desde antes que llegue el verano, inspectores de la municipalidad caminan por los espacios públicos de la ciudad con folletería para hacer concientización a los vecinos. “Recorremos las costas todo el verano, desde el Parque Agreste, en el río Neuquén, hasta la costa del Limay”, especifica Saiz.

En cada uno de los encuentros que los inspectores tienen con los vecinos, entregan folletería, explican la importancia y la obligatoriedad de que los perros y gatos lleven correa y de que deben levantar la materia fecal de sus animales.

Durante la temporada de verano hay más de 14 personas que forman parte del equipo de inspección.

Los inspectores pueden hacer apercibimientos, y también infracciones – que es una multa económica – en caso de que la familia o la persona que pasea a su animal, incurra en la misma falta.

En la ordenanza N° 11.036/08 también se especifican las sanciones. Y se especifica: El dueño, guardador o tenedor de animales domésticos que:

a) Permita que su mascota deambule suelto por la vía pública o en lugares públicos no permitidos para tal fin, o sin los elementos de sujeción adecuados, será sancionado con una multa de 20 a 500 módulos. Si el animal hubiese sido capturado por la autoridad municipal competente y el dueño de la mascota autoriza la esterilización antes del retiro, se le efectuará un descuento del cincuenta por ciento del valor de la multa.

b) No recogiere los excrementos en forma adecuada, será sancionado con multa de 20 a 100 módulos.-

El valor del módulo está atado al 50% del valor del litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino, por lo que una multa puede valer, aproximadamente, más de $300.000.

“El objetivo es concientizar y que todos tengamos una cultura de la convivencia con perros y gatos”, dice Saiz.