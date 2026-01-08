Las zonas «pet friendly» de los balnearios de Neuquén entraron en vigencia esta semana

Ya están habilitados los balnearios con sectores especiales para veranear en compañía de mascotas (foto Matías Subat)

«Estamos en proceso de adaptación, está todo dado para que se haga y estamos armando el desarrollo de los espacios con la asistencia de los agentes de inspección», dijo Lucio Agúndez, director municipal de Bienestar Animal de la ciudad de Neuquén, sobre la implementación de los balnearios «amigables» que permiten la presencia de mascotas desde este año en las costas del Limay. Esta semana entró en vigencia la normativa que autorizó el ingreso de animales a la zona de baño.

La ordenanza se sancionó a fines del 2025 y de forma irregular, muchas familias comenzaron a llevar a sus mascotas a la zona de baño aunque aún no se había implementado la modalidad. Desde esta semana cesó la prohibición de llevar mascotas al río y están en vigencia los balnearios «pet friendly» en Neuquén.

Agúndez agregó que no pueden estar en cualquier espacio, desde ahora hay sectores de baño habilitada para la asistencia de familias y personas con sus perros y las otras zonas costeras donde sigue prohibido.

«La idea fue responder a la necesidad de la gente que tiene animales de compañía y que no puede disfrutar en el lugar sin estar acompañados, por eso se fijó un sector con algunos requerimientos», explicó Agúndez.

Los sectores de los balnearios que no están en el diagrama pet friendly, no pueden llevar perros (foto Oscar Livera)

Se trata de tres aspectos básicos para la convivencia con otras familias o veraneantes a la costa del Limay: si el perro no sabe convivir con otros animales o es «celoso de sus dueños», debe llevar bozal. También una correa, ante la eventualidad de que se escape del sector autorizado y finalmente los dueños deben llevar una bolsa para levantar los desechos que generen las mascotas a su cargo.

«Estamos armando el desarrollo para enviar agentes de inspección en las costas, porque todo es nuevo. La semana que viene esperamos tener todo habilitado para la convivencia de humanos y no humanos, de 10 a 21 en todos los balnearios», dijo el veterinario.

Agregó que el mayor pedido, para evitar volver a la prohibición, es el respeto para con las otras personas en el sector habilitado para ir con perros. La permanencia con mascotas en las zonas no permitidas, tendrá multa.

Los sectores con y sin perros, dónde están en cada balneario

En el balneario Albino Cotro, en Linares y el río Limay, se puede ir a la costa con perros entre la Linares y la calle San Antonio.

En el balnario Sandra Canale, el sector habilitado para los canes es en el sector izquierdo de la calle Gatica, entre los sanitarios y el puesto de guardavidas.

En Valentina, en el balneario Brun de Duclot, la zona de baño habilitada para ir con las mascotas es entre el puesto 4 y el 5 de los guardavidas.

En el balneario Gustavo Fahler (Río Grande) la zona permitida es la que está entre el puente de acceso a la isla 132 por calle Río Negro y el puesto de guardavidas de la calle Democracia.