Escuelas de Neuquén sin clases: movilización al Consejo Provincial de Educación y abrazo simbólico 

Varias escuelas no pudieron iniciar el ciclo lectivo. Foto (Archivo)

El ciclo lectivo de este año estaba previsto que iniciara el miércoles pasado, aunque por el inicio de la causa de Fuentealba II se postergó al día siguiente. Pese a eso, muchas escuelas presentan problemas y aún no pudieron iniciar las clases. Hoy habrá movilización al Consejo Provincial de Educación y también se hará un abrazo simbólico en una escuela.

Uno de los establecimientos educativos que tiene problemas para iniciar es la escuela N°178, ubicada en la calle 18 del barrio Gregorio Álvarez. El viernes se reunieron las familias con los docentes, auxiliares de servicio y el equipo directivo para informar y visibilizar las problemáticas edilicias y de infraestructura por las que no se pudo iniciar las clases, según indicaron desde un comunicado de ATEN Capital.

Entre ellos señalaron que el playón que se utiliza para realizar educación física y en los recreos, no está terminado y los matafuegos se encuentran vencidos, por lo que solicitan que se recambien. También pidieron el cambio urgente de las puertas de emergencia ya que aseguran que ninguna funciona como corresponde, que se coloquen los tubos fluorescentes de las aulas, rejillas de ventilación, entre otras.

Debido a eso, convocan para hoy a las 11:30 en las puertas del Consejo Provincial de Educación, en calles Belgrano y Colón, “para manifestar y exigir pronta solución a todo lo solicitado con el fin de garantizar la seguridad de las infancias”

Parte de la escuela que necesita refacción. Foto: ATEN Capital

Abrazo simbólico por un edificio completo

Además de esta escuela, hay otras dos que tampoco pueden iniciar con el ciclo lectivo ni con la toma de exámenes a los estudiantes. Se trata del Cpem 40 y 70, que funcionan en el mismo edificio ubicado en las calles Las Gaviotas y Diego Pizarro, en el oeste de la ciudad.

La directora del Cpem 40, Analía Galván, dialogó en radio Cumbre al respecto e informó que realizarán un abrazo simbólico hoy a las 10 en los canteros de la escuela para visibilizar el reclamo.

Galván explicó que el viernes pasó por el establecimiento y estaban colocando un cerco perimetral para poder dividir la obra del resto de la escuela. Indicó que pusieron chapas alrededor pero que falta la habilitación por parte del CPE para poder ingresar al establecimiento y reorganizar el ciclo lectivo.

En ese sentido, detalló que, en caso de recibir la habilitación hoy, tendrían que convocar a los auxiliares de limpieza para así mañana poder ingresar. Al no haber podido tomar los exámenes de materias adeudadas, explicó que tendrían que dar tres días para clases de consulta, tres para tomar las previas y otros tres días más para los exámenes de regulares. “Recién ahí estaríamos en condiciones de ingresar con el resto de estudiantes”

También explicó que se encuentran con el anexo inhabilitado, luego desde que en enero se cayó parte del cielo raso del baño de hombres. La directora detalló que para el 6 de febrero no está finalizado el mantenimiento y que desde el 8 que no tienen agua, por lo que no pudieron realizar ninguna mesa de examen.

“Queremos un edificio completo, no vamos a elegir quién empieza y quién no. Es absoluta responsabilidad del CPE” aseguró y agregó que le faltan aulas para la cantidad de alumnos que tienen.