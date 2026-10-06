Dólar oficial hoy: cuánto cuesta en el Banco Nación y cómo abrieron las cotizaciones este martes

Con un pulso más calmo del dólar en la plaza informal y una pauta previsible en las entidades financieras, el mercado cambiario abre una nueva rueda marcada por la cautela este martes 6 de octubre 2026.

En un contexto donde la demanda minorista de dólares se mantiene dosificada, las miradas del sector productivo y comercial se dirigen a las pizarras bancarias, que vuelven a reflejar estabilidad frente a las cotizaciones bursátiles.

Las cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación y el tablero bancario: martes 6 de octubre 2026

En el promedio de ventanillas del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se posiciona este martes 6 de octubre 2026 en $1.490 para la compra y $.1540 para la venta, en tanto que en el promedio del sistema bancario relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanza una banda de $722,28 en el marco inferior y $1.924,62 en el superior.

Para visualizar de un vistazo el comportamiento de los distintos tipos de cambio:

Martes 6 de octubre 2026

Tipo de cambio Compra Venta Variación y estado Dólar oficial (Banco Nación) $1.490,00 $1.540,00 Estable, pauta oficial Dólar oficial (promedio bancos) $1.485,00 $1.550,00 Apertura de entidades Dólar mayorista (BCRA) — $1.520,00 Referencia de comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2.002,00 Percepción del 30% aplicada Dólar blue $1.530,00 $1.550,00 En baja (-$15 frente al lunes) Dólar MEP (Bolsa) — $1.537,27 Operatoria en bonos locales Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.600,38 Destino de fondos al exterior Euro oficial $1.655,00 $1.765,00 Cotización institucional

Fuente: Cotizaciones oficiales del BNA y sistema financiero bajo supervisión del BCRA.

Patagonia: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén este martes 6 de octubre 2026

Martes 6 de octubre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.480,00 $1.550,00 Río Negro Banco Patagonia $1.495,00 $1.545,00

Brecha cambiaria: la compresión del dólar oficial con el dólar blue y los financieros

Una de las notas distintivas de esta jornada reside en la retracción del dólar blue, cuya cotización vendedora desciende a $1.550, apenas diez pesos por encima del dólar oficial que comercializa el Banco Nación.

Esta reducción del diferencial informal, sumada a un dólar MEP que cotiza en torno a los $1.536,86, consolida una virtual paridad entre los canales formales y alternativos, lo que descomprime la tentación de arbitrajes financieros y reduce la presión sobre los costos de reposición en las cadenas de distribución.