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Economía

Dólar oficial hoy: cuánto cuesta en el Banco Nación y cómo abrieron las cotizaciones este martes

El dólar oficial opera a $1.540 para la venta en el Banco Nación, mientras el Banco Central monitorea el ritmo cambiario y el dólar blue retrocede en el arranque de la rueda. Las claves del mercado este martes 6 de octubre 2026.

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Redacción

Por Redacción

Dólar oficial hoy: qué marca el Banco Nación.-

Dólar oficial hoy: qué marca el Banco Nación.-

Con un pulso más calmo del dólar en la plaza informal y una pauta previsible en las entidades financieras, el mercado cambiario abre una nueva rueda marcada por la cautela este martes 6 de octubre 2026.

En un contexto donde la demanda minorista de dólares se mantiene dosificada, las miradas del sector productivo y comercial se dirigen a las pizarras bancarias, que vuelven a reflejar estabilidad frente a las cotizaciones bursátiles.

Las cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación y el tablero bancario: martes 6 de octubre 2026

En el promedio de ventanillas del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se posiciona este martes 6 de octubre 2026 en $1.490 para la compra y $.1540 para la venta, en tanto que en el promedio del sistema bancario relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanza una banda de $722,28 en el marco inferior y $1.924,62 en el superior.

Para visualizar de un vistazo el comportamiento de los distintos tipos de cambio:

Martes 6 de octubre 2026

Tipo de cambioCompraVentaVariación y estado
Dólar oficial (Banco Nación)$1.490,00$1.540,00Estable, pauta oficial
Dólar oficial (promedio bancos)$1.485,00$1.550,00Apertura de entidades
Dólar mayorista (BCRA)$1.520,00Referencia de comercio exterior
Dólar tarjeta / turista$2.002,00Percepción del 30% aplicada
Dólar blue$1.530,00$1.550,00En baja (-$15 frente al lunes)
Dólar MEP (Bolsa)$1.537,27Operatoria en bonos locales
Dólar Contado con Liquidación (CCL)$1.600,38Destino de fondos al exterior
Euro oficial$1.655,00$1.765,00Cotización institucional

Fuente: Cotizaciones oficiales del BNA y sistema financiero bajo supervisión del BCRA.

Patagonia: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén este martes 6 de octubre 2026

Martes 6 de octubre 2026

JurisdicciónEntidad Bancaria RegionalCompraVenta
NeuquénBanco Provincia del Neuquén (BPN)$1.480,00$1.550,00
Río NegroBanco Patagonia$1.495,00$1.545,00

Brecha cambiaria: la compresión del dólar oficial con el dólar blue y los financieros

Una de las notas distintivas de esta jornada reside en la retracción del dólar blue, cuya cotización vendedora desciende a $1.550, apenas diez pesos por encima del dólar oficial que comercializa el Banco Nación.

Esta reducción del diferencial informal, sumada a un dólar MEP que cotiza en torno a los $1.536,86, consolida una virtual paridad entre los canales formales y alternativos, lo que descomprime la tentación de arbitrajes financieros y reduce la presión sobre los costos de reposición en las cadenas de distribución.


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Con un pulso más calmo del dólar en la plaza informal y una pauta previsible en las entidades financieras, el mercado cambiario abre una nueva rueda marcada por la cautela este martes 6 de octubre 2026.

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