Dólar oficial hoy: cuánto cuesta en el Banco Nación y cómo abrieron las cotizaciones este martes
El dólar oficial opera a $1.540 para la venta en el Banco Nación, mientras el Banco Central monitorea el ritmo cambiario y el dólar blue retrocede en el arranque de la rueda. Las claves del mercado este martes 6 de octubre 2026.
Con un pulso más calmo del dólar en la plaza informal y una pauta previsible en las entidades financieras, el mercado cambiario abre una nueva rueda marcada por la cautela este martes 6 de octubre 2026.
En un contexto donde la demanda minorista de dólares se mantiene dosificada, las miradas del sector productivo y comercial se dirigen a las pizarras bancarias, que vuelven a reflejar estabilidad frente a las cotizaciones bursátiles.
Las cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación y el tablero bancario: martes 6 de octubre 2026
En el promedio de ventanillas del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se posiciona este martes 6 de octubre 2026 en $1.490 para la compra y $.1540 para la venta, en tanto que en el promedio del sistema bancario relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanza una banda de $722,28 en el marco inferior y $1.924,62 en el superior.
Para visualizar de un vistazo el comportamiento de los distintos tipos de cambio:
Martes 6 de octubre 2026
|Tipo de cambio
|Compra
|Venta
|Variación y estado
|Dólar oficial (Banco Nación)
|$1.490,00
|$1.540,00
|Estable, pauta oficial
|Dólar oficial (promedio bancos)
|$1.485,00
|$1.550,00
|Apertura de entidades
|Dólar mayorista (BCRA)
|—
|$1.520,00
|Referencia de comercio exterior
|Dólar tarjeta / turista
|—
|$2.002,00
|Percepción del 30% aplicada
|Dólar blue
|$1.530,00
|$1.550,00
|En baja (-$15 frente al lunes)
|Dólar MEP (Bolsa)
|—
|$1.537,27
|Operatoria en bonos locales
|Dólar Contado con Liquidación (CCL)
|—
|$1.600,38
|Destino de fondos al exterior
|Euro oficial
|$1.655,00
|$1.765,00
|Cotización institucional
Fuente: Cotizaciones oficiales del BNA y sistema financiero bajo supervisión del BCRA.
Patagonia: comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén este martes 6 de octubre 2026
Martes 6 de octubre 2026
|Jurisdicción
|Entidad Bancaria Regional
|Compra
|Venta
|Neuquén
|Banco Provincia del Neuquén (BPN)
|$1.480,00
|$1.550,00
|Río Negro
|Banco Patagonia
|$1.495,00
|$1.545,00
Brecha cambiaria: la compresión del dólar oficial con el dólar blue y los financieros
Una de las notas distintivas de esta jornada reside en la retracción del dólar blue, cuya cotización vendedora desciende a $1.550, apenas diez pesos por encima del dólar oficial que comercializa el Banco Nación.
Esta reducción del diferencial informal, sumada a un dólar MEP que cotiza en torno a los $1.536,86, consolida una virtual paridad entre los canales formales y alternativos, lo que descomprime la tentación de arbitrajes financieros y reduce la presión sobre los costos de reposición en las cadenas de distribución.
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