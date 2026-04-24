Está en marcha el proyecto para remediar el basurero a cielo abierto de Plaza Huincul

Uno de los ejes sobre los que trabaja la administración municipal es saneamiento y busca encaminar el basurero a cielo abierto. El proyecto que está en marcha implica un ordenamiento y ampliación que permita tratar un volumen de 23 mil metros cúbicos de residuos domiciliarios. Para ello habrá una nueva fosa de rechazo y tratamiento.



El actual depositario de los residuos domiciliarios se encuentra hacia el sur y se accede por la ruta provincial N° 17, en sentido a Picún Leufú. El proyecto busca, a la par, iniciar un proceso de concientización de los pobladores para que eviten arrojar de manera indiscriminada la basura en las inmediaciones de este basurero.

Los trabajos que ejecutó el municipio incluyeron la construcción de los taludes de contención para evitar que los residuos se desperdiguen por las inmediaciones y que el ingreso en vehículos sea ordenado por una vía única.

La propuesta en marcha que fue elaborada y presentada por la dirección municipal de Ambiente del municipio, incluye la colocación de capas de tierra sobre las actuales instalaciones para iniciar la remediación del suelo.

En otro sector del basurero se abrirá la fosa de rechazo controlada y transitoria para disponer los residuos domiciliarios. Será impermeabilizada y el acceso será controlado, no tendrá acceso libre. Para ello, habrá personal que identificará a las personas que quieran ingresar a depositar los residuos.

En este sentido, las autoridades sostienen que se priorizará a quienes residan en Plaza Huincul, teniendo en cuenta que puede haber vecinos de Cutral Co que también ocupan este basurero. El futuro basurero contempla un “punto limpio” con contenedores para la disposición de residuos y que pueden diferenciarse entre plásticos, papel, metales, vidrios, para hacer la recuperación e ingresar en el circuito del reciclaje.

En cuanto a la futura fosa de rechazo consistirá en un espacio de 70 metros de largo por 30 metros de ancho, y con tres a cinco metros de profundidad. Las medidas se calcularon en base a la proyección de la población de unos 120 mil habitantes y que podrían producir un volumen de 23 mil metros cúbicos de desechos domiciliarios.

El basurero a cielo abierto y el nuevo espacio que se acondicionará para el tratamiendo de los residuos en Plaza Huincul (Foto: gentileza)



La nueva fosa se localizará atrás del actual emplazamiento, hacia el este a unos 800 metros más alejada de la ruta provincial N° 17. Estará delimitada con un cerco perimetral e impermeabilizada. La decisión de continuar en este mismo sector del ejido urbano radicó en dos cuestiones. Por un lado, no impactar otra área más y porque además el municipio tiene dominio sobre esas tierras.



“Lo más importante es la concientización de todos. De nosotros, de nuestros hijos, para que no se tire basura en la calle. Entonces, el basural sobre un ingreso a la localidad (desde el sur) de muchos metros cuadrados se debe mejorar esa situación”, dijo el intendente Claudio Larraza.



El jefe comunal explicó que se involucró mucho en el aspecto técnico del futuro basurero porque le interesa mantener las condiciones de saneamiento de ese lugar de la ciudad. Como el proyecto se llevará a cabo por etapas y se extenderá a futuras administraciones municipales, se dio el puntapié inicial de la propuesta.



No solo se trata de obras, sino que, a la vez, se hicieron en dos oportunidades una limpieza manual en las inmediaciones del actual basurero. Como los residuos están desbordados, se organizan cuadrillas para limpiar a mano todo tipo de bolsas, plásticos, residuos que están diseminados antes del ingreso y a ambos lados de la ruta 17.

Se evita hacer la limpieza con maquinaria -que sería más rápida- para evitar hacer más daño al suelo y a la vegetación originaria de la zona.