Construirán en Plaza Huincul un complejo con 32 viviendas para adultos mayores que no tienen casa

Un novedoso proyecto que implica la contención de adultos mayores está a punto de desarrollarse en Plaza Huincul. Se trata de un complejo de 32 viviendas, con espacios para actividades comunes, recreación y esparcimiento, con gimnasio, pileta cubierta, sector para biblioteca y parrillas. Se levantará en avenida Schreiber y avenida Cutral Co, y estará destinado a beneficiarios que no tengan casa propia.

La propuesta que el municipio piensa en ejecutar este año se enclavará en el predio del parque Perito Moreno, en el barrio Universitario. El proyecto ejecutivo tendrá, en total, 7 mil metros cuadrados de superficie.

La demanda de esta franja de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad por la falta de vivienda propia está incluida en el proyecto del Ejecutivo municipal. Entonces, se decidió financiar la construcción de este plan que será exclusivamente para las y los adultos mayores que, por falta de recursos y de casa propia, estén en situaciones de riesgo.

El proyecto arquitectónico desarrollado implica dos tipos de viviendas. Habrá unas que serán de un ambiente, con baño completo, cocina – comedor y un dormitorio que se levantarán en un total de 35 metros cuadrados.

Las de dos ambientes tendrán el sanitario, la cocina, comedor y estar, más un dormitorio separado que se ejecutará en 50 metros cuadrados. En los dos prototipos existe una terraza individual.

Sin embargo, no será un complejo habitacional como lo suelen ser los de planes de viviendas que habitan las familias. En este sentido, está pensando que existan diversas áreas de apoyo y para el esparcimiento de los futuros ocupantes. Habrá un hall de acceso de 55 metros cuadrados y un gimnasio de 85 metros cuadrados. El edificio tendrá un comedor diario, con una cocina y sanitarios.

Otras de los servicios será el espacio para enfermería y un taller de uso profesional, con sanitarios incluidos.

Como se busca que quienes estén alojados en este espacio compartan con sus pares actividades recreativas o talleres de diferentes rubros manuales para el aprendizaje de pintura, tejido u otra disciplina se dispondrá de un Salón de Usos Múltiples.

Además, el predio contará con una pileta cubierta de 100 metros cuadrados que sumará los servicios de apoyo como los baños, vestuarios adaptados a la movilidad reducida para el gimnasio.

Como parte de las áreas comunes habrá además sectores parrilleros que se repartirán en 50 metros cuadrados. El complejo contará con una biblioteca y un denominado espacio de encuentro –en total 80 metros cuadrados-; y un jardín y huerta de invierno.

Estará acondicionado también el sitio al aire libre con jardín y espacio de encuentro que totalizarán 1.190 metros cuadrados.

Cerca del corredor sanitario y la seguridad

La elección del sitio donde se levantará este plan les permitirá a las personas que vivan en el lugar tener acceso inmediato al corredor sanitario, teniendo en cuenta que el hospital de Complejidad Media del sistema público está situado a cuatro cuadras de distancia. Y a dos cuadras se ubica la comisaría 6° de Plaza Huincul. La barriada contará con servicio de seguridad.

Desde el municipio se pensó en ese predio que se mantuvo por años ocioso y que al estar habitado mejorará la situación del barrio 262 Viviendas, General Enrique Mosconi ubicado al otro lado de la avenida Cutral Co. El descampado y la falta de forestación en los últimos años hizo que las personas que viven en las 262, como se las conoce, sufran los embates de los fuertes vientos y la acumulación de la arena.

Esta experiencia del plan de 32 viviendas será similar a la que ya existe en Cutral Co, y que fue inaugurada para adultos mayores que vivían solos o para matrimonios, con características similares en cuanto a la funcionalidad.