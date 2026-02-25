Estados Unidos entrenará pilotos argentinos para los F-16: cuánto pagará el Gobierno por la capacitación

La VI Brigada Aérea de Tandil será sede de la formación de pilotos e instructores. Foto: gentileza.

Estados Unidos capacitará en Argentina a pilotos que volarán los F-16 adquiridos a Dinamarca. El acuerdo, informado por el Departamento de Guerra estadounidense, contempla un pago superior a US$33 millones y prevé que la formación se realice en el país hasta el 30 de junio de 2029.

Según publicó Infobae, el comunicado oficial fue difundido en la sección “contratos” del Departamento de Guerra. Allí se detalla que la administración de Javier Milei pagará poco más de 33 millones de dólares a Top Aces Corp. por “ventas militares a la Argentina” y por la capacitación en territorio nacional.

El contrato millonario por los F-16 y la capacitación en Argentina

El anuncio oficial precisa: “Este contrato contempla la capacitación de pilotos instructores de F-16, lo que permite a los pilotos de países socios alcanzar una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EE.UU.”.

Durante este año, Argentina realizará un primer pago de $22,754,462. El cronograma establece que los trabajos concluirán en aproximadamente dos años y medio, con fecha prevista para el 30 de junio de 2029, según el documento difundido por el gobierno estadounidense.

Cómo fue la compra de los F-16 a Dinamarca y su llegada al país

La adquisición incluyó 24 aviones F-16 A/B Block 15 MLU modernizados al estándar Tape 6.5: 16 monoplazas y ocho biplazas destinados a entrenamiento. La operación contempló armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y repuestos para cinco años.

Los F-16 adquiridos a Dinamarca forman parte del plan de modernización de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: archivo.

Los primeros seis aviones partieron el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca. Hicieron escalas en Zaragoza, España, y en Gando, Islas Canarias, antes de cruzar el Atlántico hacia Natal, Brasil, con apoyo de aviones KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Luego arribaron a la Argentina.

La formación en la Fuerza Aérea y los requisitos para ser piloto de caza

La Fuerza Aérea Argentina designó a la VI Brigada Aérea de Tandil para albergar la formación de pilotos y técnicos. Allí se inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16 y se avanza en la construcción del Centro de Instrucción Técnica.

Para ser piloto de caza, los aspirantes deben ingresar a la Escuela de Aviación Militar y completar cuatro años de formación. Luego pueden optar por la especialidad caza bombardero y cursar el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate. Entre los requisitos figuran una altura mínima de 1,64 y máxima de 1,90, además de visión 10/10.