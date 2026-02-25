Javier Milei participará del homenaje a San Martín sin discurso oficial

El presidente Javier Milei formará parte del acto que conmemora el 248° aniversario del natalicio del libertador de américa, José Francisco de San Martín. La ceremonia se realiza este miércoles a las 11 en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

Javier Milei en el homenaje a San Martín

La agenda del mandatario libertario incluye su participación en el acto, pero no está previsto un discurso de su parte. Según lo adelantaron, Milei solo dará el presente y junto a él asistirá el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Fuentes cercanas al presidente adelantaron que solo se limitará a colocar una ofrenda floral como parte del homenaje que realizará la Casa Rosada que ya publicó un mensaje refiriéndose a la fecha: «Este 25 de febrero conmemoramos el nacimiento del General José de San Martín, el hombre que convirtió la vocación de servicio en destino continental y la libertad en causa irrenunciable. Con el Cruce de los Andes selló la independencia de América y nos legó una enseñanza eterna: la libertad es un deber que se honra con coraje, determinación y amor por la Patria».

Su participación en el homenaje al general se da en la previa a la inauguración de la Asamblea Legislativa, donde el mandatario dará un discurso desde la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.

Está previsto que cuando termine su acto en el Congreso convoque a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una cena en la quinta de Olivos para cerrar la jornada.