Javier Milei participará del homenaje a San Martín sin discurso oficial
Al acto también asistirá el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El presidente Javier Milei formará parte del acto que conmemora el 248° aniversario del natalicio del libertador de américa, José Francisco de San Martín. La ceremonia se realiza este miércoles a las 11 en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el barrio porteño de Retiro.
Javier Milei en el homenaje a San Martín
La agenda del mandatario libertario incluye su participación en el acto, pero no está previsto un discurso de su parte. Según lo adelantaron, Milei solo dará el presente y junto a él asistirá el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Fuentes cercanas al presidente adelantaron que solo se limitará a colocar una ofrenda floral como parte del homenaje que realizará la Casa Rosada que ya publicó un mensaje refiriéndose a la fecha: «Este 25 de febrero conmemoramos el nacimiento del General José de San Martín, el hombre que convirtió la vocación de servicio en destino continental y la libertad en causa irrenunciable. Con el Cruce de los Andes selló la independencia de América y nos legó una enseñanza eterna: la libertad es un deber que se honra con coraje, determinación y amor por la Patria».
Su participación en el homenaje al general se da en la previa a la inauguración de la Asamblea Legislativa, donde el mandatario dará un discurso desde la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.
Está previsto que cuando termine su acto en el Congreso convoque a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una cena en la quinta de Olivos para cerrar la jornada.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar