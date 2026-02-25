La CGT se reúne para evaluar nuevas medidas contra la reforma laboral de Javier Milei

Los miembros líderes de la Confederación General de Trabajo (CGT) convocaron una reunión para este miércoles 25. El objetivo es evaluar medidas contra la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei, proyecto que se debatirá nuevamentes en el Senado.

La reunión del gremio se hará a las 15 en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). La misma fue decidida por los líderes gremiales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

Para la ocasión estará presente el secretario general nacional de la UPCN y el secretario general de la CGT Andrés Rodríguez, quien suele figurar como el intermediario entre ambas posturas.

En el marco de los días decisivos por el avance de la reforma, desde la CGT tienen en claro que, de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, inculcando esta desición sobre todo a los que provengan del peronismo.

Los posibles reclamos de la CGT

Según anticiparon en las convocatorias previas, los dirigentes de la CGT no descartan definir este miércoles nuevas medidas de fuerza. La situación se da después del paro general que concretaron el jueves 19 de febrero, siendo la cuarta detención masiva de actividades en el mandato de Javier Milei.

A horas del inicio de la reunión, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral. Para esta ocasión se sumará además un paro nacional de ATE.

A su vez, otras alternativas de reclamo al Gobierno son iniciar acciones legales en tribunales ante la reforma. Algunas de las denuncias que presentan desde la CGT son definidas como inconstitucionales y en contra del derecho a los trabajadores.