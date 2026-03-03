Estafa de casi US$500.000 a Aerolíneas Argentinas: pagó 200 mil pesos y viajó por todo el mundo

La Justicia federal desarticuló una maniobra de fraude electrónico que afectó a Aerolíneas Argentinas y que habría generado un perjuicio cercano a US$493.800. La investigación se centró en la explotación del programa de fidelización AR Plus. Este martes se realizó un allanamiento y detuvieron al principal sospechoso.

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el caso se inició tras detectar una vulnerabilidad en el sistema de adquisición de millas. La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y luego quedó en manos del Juzgado Federal Criminal Nro. 7, a cargo del juez Sebastián Casanello.

Fraude con millas de AR Plus: cómo operaba la maniobra bajo investigación judicial

La pesquisa determinó que se alteraban parámetros informáticos para modificar el monto final a pagar y la cantidad de millas acreditadas. De esa manera, se obtenían beneficios indebidos en cuentas de usuarios. La empresa activó protocolos internos al advertir el ataque.

Entre las medidas adoptadas se dispuso la anulación de operaciones, el bloqueo preventivo de cuentas y la invalidación de pasajes emitidos. Los titulares fueron incluidos en la WatchList, el listado de pasajeros no habilitados para volar.

Foto: Gentileza NA.

El principal investigado fue identificado como Juan Ignacio Veltri. Según el expediente, habría adquirido de manera fraudulenta 16.595.000 millas. La cifra equivale a un perjuicio estimado de US$493.800 para la compañía.

La documentación señala que el sospechoso abonó apenas 205.680 pesos por las millas obtenidas. La diferencia entre el valor real y el monto pagado es uno de los ejes centrales de la imputación por defraudación y vulneración de sistemas informáticos.

Allanamientos, detención y 50 personas bajo la lupa en la causa

El avance de la instrucción, encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, derivó en un allanamiento y la detención de Veltri. En el procedimiento intervino la Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Investigativa contra la Corrupción.

En el operativo se secuestraron equipos informáticos que serán sometidos a peritajes. La investigación también analiza la emisión de pasajes con destinos como Madrid, Roma, Cancún y Ezeiza, asociados a las millas cuestionadas.

La Justicia mantiene bajo análisis a otras 50 personas para determinar si actuaron como coautores, partícipes o beneficiarios. La causa continúa en etapa de instrucción y se evalúa el alcance total del daño económico.