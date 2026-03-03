Viajar a Europa en plena crisis de Medio Oriente: guía de rutas, cancelaciones y derechos del pasajero
Con el cierre de espacios aéreos clave en el Golfo y más de 1.300 cancelaciones diarias, los vuelos entre Asia, Europa y América enfrentan demoras y subas de precios. Qué recomiendan los gobiernos y cómo operan las aerolíneas ante la "Operación Furia Épica".
La escalada bélica en Medio Oriente ha transformado los mapas de navegación aérea en un rompecabezas logístico. Tras los ataques que afectaron los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, centros de conexión vitales para millones de pasajeros, viajar hacia Europa o Asia hoy requiere una planificación extrema.
Mientras el Departamento de Estado de EE. UU. insta a sus ciudadanos a «partir ahora» de la región y Canadá aconseja abandonar los Emiratos Árabes Unidos de inmediato, las aerolíneas se ven obligadas a rediseñar rutas que eviten las zonas de conflicto, lo que está disparando los costos de combustible y, por ende, el precio de los tickets.
Viajar a Europa en plena crisis de Medio Oriente | El estado de los cielos: ¿qué rutas siguen operativas?
El espacio aéreo sobre Irak, Jordania, Israel, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos presenta cierres intermitentes. Esto ha obligado a las compañías que conectan Europa con el resto del mundo a buscar corredores alternativos:
- Ruta Norte: sobrevolando el Cáucaso y Afganistán.
- Ruta Sur: pasando por Egipto, Arabia Saudita y Omán.
- Impacto: estas desviaciones no solo aumentan el tiempo de vuelo, sino que saturan otras rutas, provocando demoras en cascada en aeropuertos europeos como Frankfurt, Londres o Madrid.
Viajar a Europa en plena crisis de Medio Oriente | Aerolíneas y cruceros: suspensiones y políticas de reembolso
La situación varía drásticamente según la compañía. Es fundamental no dirigirse al aeropuerto sin una confirmación directa de la aerolínea:
- Lufthansa: suspendió vuelos a Dubái hasta el 4 de marzo 2026 y a destinos como Tel Aviv, Ammán y Teherán hasta el 8 de marzo 2026.
- Emirates y Etihad: reanudaron vuelos muy limitados. Etihad mantiene sus vuelos comerciales suspendidos hasta las 14:00 del 4 de marzo 2026, priorizando vuelos de repatriación.
- Políticas de cambio: Emirates permite cambios sin cargo para pasajes emitidos antes del 5 de marzo 2026 (para viajar hasta el 20 de marzo 2026). Etihad ofrece flexibilidad similar para tickets emitidos hasta el 28 de febrero 2026.
- Cruceros: barcos como el MSC Euribia y el Mein Schiff 5 permanecen embargados o resguardados en puertos de Dubái y Doha siguiendo directrices militares de seguridad.
Viajar a Europa en plena crisis de Medio Oriente: qué hacer si tu vuelo se cancela o estás varado
Si te encontrás en una escala o tu vuelo fue suspendido, tené en cuenta estas recomendaciones oficiales:
- Inscripción consular: gobiernos como los de Reino Unido, Australia y EE. UU. (programa STEP) exigen que sus ciudadanos registren su presencia para recibir actualizaciones de seguridad y posibles vuelos de repatriación.
- Asistencia en destino: los Emiratos Árabes Unidos han emitido un aviso a los hoteles para cubrir gastos de alimentación y alojamiento de los más de 20.000 viajeros varados por «razones fuera de su control».
- Vuelos de repatriación: países como Países Bajos advierten que, por el momento, es imposible organizar vuelos seguros debido al espacio aéreo cerrado. Indonesia y Filipinas ya han iniciado gestiones para evacuar a miles de sus ciudadanos por tierra o mar hacia puntos seguros.
Viajar a Europa en plena crisis de Medio Oriente | El factor económico: precios en alza y falta de disponibilidad
El conflicto ha provocado que los precios de los vuelos directos entre Europa y el resto del mundo se disparen. Según informes de Reuters, las rutas más concurridas están agotadas con días de antelación debido a la reducción de frecuencias.
Además, el aumento del crudo (que ya subió un 13% tras los ataques a Aramco) está impactando directamente en las tasas de combustible que cobran las aerolíneas, por lo que se recomienda a quienes tengan viajes pendientes para el otoño 2026 asegurar sus reservas lo antes posible.
