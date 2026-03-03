Viajar a Europa en plena crisis de Medio Oriente: guía de rutas, cancelaciones y derechos del pasajero.-

La escalada bélica en Medio Oriente ha transformado los mapas de navegación aérea en un rompecabezas logístico. Tras los ataques que afectaron los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, centros de conexión vitales para millones de pasajeros, viajar hacia Europa o Asia hoy requiere una planificación extrema.

Mientras el Departamento de Estado de EE. UU. insta a sus ciudadanos a «partir ahora» de la región y Canadá aconseja abandonar los Emiratos Árabes Unidos de inmediato, las aerolíneas se ven obligadas a rediseñar rutas que eviten las zonas de conflicto, lo que está disparando los costos de combustible y, por ende, el precio de los tickets.

Viajar a Europa en plena crisis de Medio Oriente | El estado de los cielos: ¿qué rutas siguen operativas?

El espacio aéreo sobre Irak, Jordania, Israel, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos presenta cierres intermitentes. Esto ha obligado a las compañías que conectan Europa con el resto del mundo a buscar corredores alternativos:

Ruta Norte : sobrevolando el Cáucaso y Afganistán.

: sobrevolando el Cáucaso y Afganistán. Ruta Sur : pasando por Egipto, Arabia Saudita y Omán.

: pasando por Egipto, Arabia Saudita y Omán. Impacto: estas desviaciones no solo aumentan el tiempo de vuelo, sino que saturan otras rutas, provocando demoras en cascada en aeropuertos europeos como Frankfurt, Londres o Madrid.

Viajar a Europa en plena crisis de Medio Oriente | Aerolíneas y cruceros: suspensiones y políticas de reembolso

La situación varía drásticamente según la compañía. Es fundamental no dirigirse al aeropuerto sin una confirmación directa de la aerolínea:

Lufthansa : suspendió vuelos a Dubái hasta el 4 de marzo 2026 y a destinos como Tel Aviv, Ammán y Teherán hasta el 8 de marzo 2026.

: suspendió vuelos a Dubái hasta el 4 de marzo 2026 y a destinos como Tel Aviv, Ammán y Teherán hasta el 8 de marzo 2026. Emirates y Etihad : reanudaron vuelos muy limitados. Etihad mantiene sus vuelos comerciales suspendidos hasta las 14:00 del 4 de marzo 2026, priorizando vuelos de repatriación.

: reanudaron vuelos muy limitados. Etihad mantiene sus vuelos comerciales suspendidos hasta las 14:00 del 4 de marzo 2026, priorizando vuelos de repatriación. Políticas de cambio : Emirates permite cambios sin cargo para pasajes emitidos antes del 5 de marzo 2026 (para viajar hasta el 20 de marzo 2026). Etihad ofrece flexibilidad similar para tickets emitidos hasta el 28 de febrero 2026.

: Emirates permite cambios sin cargo para pasajes emitidos antes del 5 de marzo 2026 (para viajar hasta el 20 de marzo 2026). Etihad ofrece flexibilidad similar para tickets emitidos hasta el 28 de febrero 2026. Cruceros: barcos como el MSC Euribia y el Mein Schiff 5 permanecen embargados o resguardados en puertos de Dubái y Doha siguiendo directrices militares de seguridad.

Viajar a Europa en plena crisis de Medio Oriente: qué hacer si tu vuelo se cancela o estás varado

Si te encontrás en una escala o tu vuelo fue suspendido, tené en cuenta estas recomendaciones oficiales:

Inscripción consular: gobiernos como los de Reino Unido, Australia y EE. UU. (programa STEP) exigen que sus ciudadanos registren su presencia para recibir actualizaciones de seguridad y posibles vuelos de repatriación. Asistencia en destino: los Emiratos Árabes Unidos han emitido un aviso a los hoteles para cubrir gastos de alimentación y alojamiento de los más de 20.000 viajeros varados por «razones fuera de su control». Vuelos de repatriación: países como Países Bajos advierten que, por el momento, es imposible organizar vuelos seguros debido al espacio aéreo cerrado. Indonesia y Filipinas ya han iniciado gestiones para evacuar a miles de sus ciudadanos por tierra o mar hacia puntos seguros.

Viajar a Europa en plena crisis de Medio Oriente | El factor económico: precios en alza y falta de disponibilidad

El conflicto ha provocado que los precios de los vuelos directos entre Europa y el resto del mundo se disparen. Según informes de Reuters, las rutas más concurridas están agotadas con días de antelación debido a la reducción de frecuencias.

Además, el aumento del crudo (que ya subió un 13% tras los ataques a Aramco) está impactando directamente en las tasas de combustible que cobran las aerolíneas, por lo que se recomienda a quienes tengan viajes pendientes para el otoño 2026 asegurar sus reservas lo antes posible.