Estafa telefónica: intentaron engañarla con un préstamo y logró darse cuenta, ocurrió en Rincón

Una vecina de Rincón de los Sauces informó que un número desconocido que la contactó intentó estafarla con un supuesto préstamo. Ella contactó a la empresa que le brinda servicio y desde ahí le confirmaron que «no trabajan con ese número».

Este miércoles, Magali, advirtió a sus contactos en redes sociales que habían intentado estafarla luego de que un número desconocido intentó llamarla a través de whatsapp. Magali contó a RIO NEGRO que recibió el llamado pero al no poder atender, envió un mensaje para ver por qué la habían contactado.

De forma inmediata una persona le contestó el mensaje y le indicaron que la estaban conectando desde el área de seguridad de la tarjeta de crédito de la que es usuaria. Desde ese momento para Magali todo comenzó a tratarse de una estafa ya que le «resultaba raro que se comuniquen por whatsapp».

Otro factor que la mantuvo alerta fue que, a través de mensajes le decían que se comunicaban por un supuesto préstamo que ella había realizado de 350.000 pesos. Cuando Magali indicó que ella no había solicitado ningún préstamo, un segundo mensaje llegó diciendo que: «habían detectado un nuevo inicio de sesión desde un dispositivo no autorizado».

En ese instante Magalí insistió en preguntar sobre el préstamo pero en todo momento evadieron la pregunta. «Me di cuenta que me querían engañar por eso me metí a la aplicación y me fijé en los números para poder llamar yo y salir de mis dudas», contó Magali.

Al contactar con la empresa pudo confirmar que todo se trataba de una estafa ya que le dijeron que no se manejaban con un numero con esas características. Asimismo le advirtieron de que no brindara ningún tipo de dato y bloqueara el numero para prevenir cualquier tipo de hackeo.

Este hecho ya se dio en otras ocasiones pero muchos otros usuarios no lograron darse cuenta a tiempo de la estafa. La modalidad es comunicarse por llamada telefónica, simulando ser parte de una empresa de las cuales las personas son usuarias y los engañan con alguna promoción, sorteo o préstamo.

Para evitar este tipo de estafas, donde simulan ser parte de una empresa, es recomendable verificar desde la aplicación habilitada, si los números coinciden o desde la web.

Ademas para prevenir cualquier tipo de hackeo es importante no brindar datos personales o acceder a links que sean enviados desde estos números.