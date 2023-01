Estafas en Río Negro: «Pasé una pesadilla», dijo una docente tras ser víctima de hackeo de cuenta

Una docente de Bariloche fue víctima de una estafa digital a través de la cual le robaron todo su aguinaldo el 22 de diciembre pasado en una operatoria ilegal. Un mes después recurrió a RIO NEGRO para contar la pesadilla que vivió tras denunciar el hecho en su banco y la espera de cinco semanas para la restitución de su dinero.

“El sistema de seguridad del banco es altamente vulnerable, claramente. Yo no había compartido mis datos bancarios con nadie, no había hecho ninguna compra por internet, no había entrado en ninguna página espuria”, empezó su relato la mujer, trabajadora de la Administración Pública rionegrina y clienta del banco Patagonia.

Según el testimonio que hizo público, se trató de un hackeo de cuenta con robo de datos personales, que le sirvieron a los delincuentes para hacerse de unos 200.000 pesos. Inmediatamente denunció por todos los canales, policía y fiscalía.

“Fue terriblemente estresante porque justo fue en la previa a navidad, no había nadie que atienda, me hicieron un bloqueo de cuenta y no me explicaron”, denunció entre otras cosas.

La peor pesadilla que se desencadenó para la clienta no fue solo el hecho de quedarse sin dinero, suspender viajes y planes familiares, sino esperar en vano una respuesta favorable por parte de la entidad financiera.

“El banco se negaba a reconocer la responsabilidad que tiene”, comentó ya que la primera respuesta a su reclamo fue negativa y en principio no iban a reconocer el daño. La docente no abandonó su solicitud y siguió golpeando puertas. “Ya no se cuántas veces fui al banco, creo que día por medio”, comentó

Finalmente, esta semana se comunicaron con la damnificada y le informaron que por una “decisión comercial” le iban a reponer el dinero sustraído ilegalmente. Hace algunas horas, se efectivizó la devolución de los fondos.

“Están cuidando su imagen”, dijo y fue muy crítica con la empresa a nivel institucional. “No está dando respuesta, no está siendo segura en sus operatorias, las respuestas llegan muy tarde, cuando el cliente ya pasó una pesadilla”. Por otra parte, dijo conocer otros casos no solo en este banco sino en otros.

Adiós a los medios virtuales

En su testimonio, la mujer contó que el hecho le “complicó la vida enormemente” y por eso mismo tomó medidas a nivel personal para evitar este tipo de contratiempos.

“No voy a usar más el teléfono para ninguna operatoria bancaria ni ningún medio virtual bancario”, comentó y a partir de ahora en mas, solo operará a través del cajero automático aunque le lleve el doble de esfuerzo.

“Al cobrar por medio de la Provincia somos clientes cautivos porque la cuenta sueldos no la podemos cambiar”, cerró la víctima.

Seis bancos

Según un informe de Defensa al Consumidor de Río Negro, durante el 2022 hubo 34 denuncias ingresadas contra seis bancos en tres localidades, Roca, Bariloche y Viedma. Los motivos fueron movimientos bancarios no autorizados y créditos solicitados no autorizados y compras no realizadas. Entre las entidades denunciadas están Banco Nación, Patagonia, Hipotecario, Credicoop, Santander y Macro, según revelaron a RIO NEGRO el año pasado.

“El área de Defensa del Consumidor de la Provincia inició el debido proceso sobre cada reclamo. En 17 casos existen acuerdos homologados entre las partes, el resto están en procesos de audiencias y otras acciones, como por ejemplo espera de respuesta de algunas de las partes”, informaron.

Se triplicaron las estafas digitales

Las denuncias por estafas digitales aumentaron un 200% durante el primer trimestre del año pasado en comparación con el mismo período del 2021, según un informe del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral (Ocedic).

En el país se registran 4.800 fraudes mensuales promedio en las modalidades más comunes: estafas en Whatsapp, phishing, usurpación de identidad y “cuento del tío 2.0”, y sumaban un monto estimado de $1.200 millones, según los datos del observatorio.