Estudiantes de Cipolletti denunciaron que un compañero llevó un arma para intimidar a otro

Un grupo de estudiantes de un colegio secundario de Cipolletti alertó a un profesor sobre un arma de fuego que estaría en poder de uno de sus compañeros con la intención de intimidar a otro. De inmediato, el docente dio aviso al equipo directivo de la escuela que, a su vez, comunicó la situación a los supervisores y al Ministerio de Educación de Río Negro.

El hecho ocurrió este miércoles a las 14 en una escuela nueva que, por el momento, solo cuenta con dos divisiones de primer año y funciona de manera provisoria en el predio de un centro médico de Cipolletti.

«Ante esta situación, el equipo directivo convocó al estudiante y aisló sus pertenencias. Se comunica sobre la situación a su familia y se informa a la policía que, al concurrir al establecimiento, registra sus pertenencias sin encontrar el arma. No se encontró en la institución», indicó Corina Acosta, responsable de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación de Río Negro.

Confirmó que minutos después, un allegado que tendría vínculo con el estudiante involucrado habría acercado el arma a la comisaría.

«¿Los estudiantes alcanzaron a ver el arma o el joven solo amenazó con tener una?», se le consultó. «No puedo dar precisión de eso. No lo sabemos. Estaba la sospecha de que podría haber un arma», respondió Acosta.

La madre de uno de los alumnos del colegio contó que «el problema se generó en la clase de educación física (a contraturno). Este menor le mostró el arma a un compañero con el que tiene un problema aunque había más testigos. Es una situación inquietante porque y hay denuncias y no queremos que pase a mayores».

Insistió en la preocupación que genera el adolescente: «Los otros padres no quieren llevar sus hijos a clases porque tienen miedo. ¡Queremos que hagan algo! La educación es un derecho y la vida también!».

Acosta explicó que se trabajó toda la tarde de ayer en el armado de «un dispositivo que permita abordar esta situación con las familias, los estudiantes y el Consejo de Convivencia». Se pondrá en marcha este jueves, cuando los estudiantes regresen al colegio tras el incidente de ayer.

«Entendemos que es una situación compleja que genera mucha preocupación. Pero hay que destacar el rápido accionar de la escuela. Se habilitará un espacio de escucha y se trabajará con actividades concretas«, aclaró Acosta.

Admitió que esta situación «interpeló a toda la comunidad educativa. El Consejo de Educación trabaja sobre una situación de manera preventiva. Creemos que se trata de un dispositivo acorde y de ser necesario, se articulará con otros organismos. Se actúa en conjunto, no el equipo directivo en soledad».

Mencionó también que la familia del estudiante señalado acudió el mismo día al colegio y mostró «predisposición». «¿Se mostraron sorprendidos por el episodio?», se preguntó. «No lo sabemos», dijo Acosta.