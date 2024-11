Estudiará Ingeniería en España por la Universidad del Comahue: «Que la facultad te dé esta oportunidad es un orgullo»

Amira Berguía es de Centenario y cursa el quinto año de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Una universidad que le regaló la oportunidad de su vida: un intercambio estudiantil en España. «Que la facultad te dé esta oportunidad es un orgullo«, expresó.

Mientras ultima los detalles para su viaje, la estudiante organiza sus días entre las materias de Ingeniería Eléctrica y su trabajo como proyectista eléctrica en una empresa local.

Sus estudios comenzaron en el 2017 con largas jornadas de esfuerzo y sacrificio. «Nunca tuve un sostén económico, siempre trabajé de distintas cosas para solventarme y actualmente por suerte trabajo de algo relacionado con mi carrera», contó.

Trabajar y estudiar al mismo tiempo «afectó bastante los tiempos» para Amira. La estudiante comentó que más allá del agotamiento físico, mentalmente genera mucho cansancio. «La cabeza sale saturada después de haber trabajado todo el día y es durísimo ponerse estudiar», dijo.

Sin embargo, los obstáculos no fueron un impedimento para continuar con la carrera, a su paso. «Como ya estoy cursando las últimas materias con más calma y ya se extendió el tiempo no me afecta tanto que se extienda un poco más», aseguró. Es que para ella su trabajo actual es fundamental. «Es ir adquiriendo experiencia en el ambiente laboral conforme me voy formando académicamente«, explicó.

El camino hacia la beca de movilidad internacional comenzó casi por casualidad. “Un domingo nos juntamos a tomar unos mates con una amiga y me comentó que había abierto la convocatoria. Averigüé y me postulé», relató. Sin embargo, nunca lo creyó “realizable”.

«Yo mandé los papeles pensando que total no pierdo nada, pero no pensé que se iba a dar«, aseguró. El mail de confirmación no tardó mucho en llegar. «Apenas lo abro leo que había sido elegida, pegué un grito», describió.

La noticia marcó el inicio de un proceso lleno de emociones y trámites. Amira ya organizó su estadía en Oviedo, una ciudad muy cerca de la Escuela Politécnica de Ingeniería en Gijón. Allí cursará dos materias que no tiene el plan de estudios de su facultad en Neuquén.

«Voy a cursar dos materias optativas que en la carrera de ingeniería de acá no están. El plan es ir a buscar allá lo que no puedo encontrar acá, lo rico de la experiencia va a ser traerme a la vuelta algo nuevo», aseguró.

Amira siempre se inclinó por las energías renovables, por lo que eligió las relacionadas con este campo. «Voy a estudiar una que se llama Eco-diseño, que aborda el transporte, la generación y la distribución de energía mediante recursos renovables. La otra es Sistemas de Almacenamiento de Energía, que incluye temas como la optimización de baterías y el hidrógeno verde», detalló con entusiasmo.

A pesar de los nervios y la vorágine de los preparativos, la estudiante tiene muy presente lo que significa esta gran oportunidad. «Particularmente la situación en la que está en la universidad y en la que estamos todos, soy afortunada y muy privilegiada de recibir esta beca«, expresó.

«La universidad está atravesando un momento dificilísimo y aun así sigue dando oportunidades a los jóvenes para que se formen», manifestó. «Sigue alentando a crear profesionales y a cumplir sueños, porque esto un sueño».