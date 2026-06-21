Comenzó el movimiento de suelo en el lugar donde se emplazará la pileta olímpica de Bariloche

Comenzó el movimiento de suelo donde se emplazará la pileta olímpica de la Municipalidad de Bariloche. Foto: Gentileza

La maquinaria municipal concentró sus tareas en la última semana en el predio donde se emplazará la pileta olímpica cubierta que construirá la Municipalidad con recursos propios en el sector de la playa Centenario, a pocos metros de la costa del lago Nahuel Huapi.

La obra formó parte de los anuncios de campaña electoral del intendente Walter Cortés y ahora toma forma, con la incorporación de una segunda pileta que será un natatorio municipal y que tendrá también en el complejo servicios de spa.

La preparación del terreno que difundió la Municipalidad permite dimensionar la infraestructura que fue considerada como una de las mayores obras deportivas de la ciudad que tiene una superficie total de 3.500 metros cuadrados.

«Actualmente se llevan adelante importantes tareas de movimiento y compactación de suelos en el predio, mientras que paralelamente, en la delegación El Cóndor, se trabaja en el corte, doblado y armado de hierros y estribos destinados a las vigas de fundación, elementos fundamentales para las próximas etapas de construcción», informó el municipio días atrás.

Indicó que una vez finalizada esta instancia, «se avanzará con la renivelación del perímetro y la ejecución de las bases».

El futuro complejo contará con una pileta olímpica de 50 metros de largo por 25 de ancho y dos metros de profundidad, diseñada para albergar competencias y eventos deportivos de primer nivel. Además, se prevé una segunda piscina complementaria, con profundidades variables y características adaptadas a múltiples actividades, destinada tanto al calentamiento y preparación de los deportistas como a propuestas recreativas y de enseñanza.

Esta infraestructura complementaria permitirá atender las necesidades de federaciones deportivas, brindar espacios para escuelas, clubes e instituciones, y ofrecer alternativas a la comunidad.

La obra se ejecuta con recursos municipales y personal de la estructura comunal y se presenta como una obra destinada a «fortalecer el deporte, la recreación y el encuentro comunitario».

La Municipalidad contó durante años con una pileta pública al aire libre en la costa del Nahuel Huapi en el predio de la Casa del Deporte, en la zona céntrica.Pero esa estructura presentaba deficiencias y quedó inhabilitada hace más de una década, por lo que cambió su destino y sobre esa base se construcción en la gestión anterior un Pump Track y Skate Park.