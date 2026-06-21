Para frenar el paso de migrantes, Chile coloca tetrápodos de 16 toneladas en la frontera con Perú

El Gobierno de José Antonio Kast impulsa un refuerzo en la frontera de Chile con Perú. Como parte de la medida, se instaló tetrápodos de 16 toneladas para evitar el paso de vehículos con migrantes, una de las promesas del Gobierno durante su campaña. Desde el Ejecutivo señalaron que además buscan evitar el contrabando y el narcotráfico.

Las estructuras son parte del Plan Escudo Fronterizo y están ahora en la región de Arica y Parinacota.

Tetrápodos, las estructuras que se colocan en la frontera de Chile

Los tetrápodos son de 2,9 metros de altura y 3,4 metros de ancho. Medios chilenos señalaron que se suman a la zanja de seguridad que se hace en toda la frontera norte. Los registran marcan que toda la obra se extendía a lo largo de 30 kilómetros y la proyección es llegar a los 500 kilómetros entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El delegado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, dijo en una publicación que a 90 días de la puesta en marcha del Plan de Fortalecimiento Fronterizo en esa zona, «los resultados reflejan el impacto de una estrategia basada en el trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado».

Enumeró que hubo «90% de reducción de ingresos irregulares detectados en la faja fronteriza, 72% de reconducción de quienes lograron ingresar, 350% de aumento en la interrupción de delitos asociados al tráfico de drogas y 300% de aumento en la interrupción de delitos de contrabando».

A 90 días de la puesta en marcha del Plan de Fortalecimiento Fronterizo de la Macrozona Norte, los resultados reflejan el impacto de una estrategia basada en el trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado.



📊 90% de reducción de ingresos irregulares detectados en… pic.twitter.com/OeBj6Y8XtY — Comisionado Presidencial Alberto Soto Valenzuela (@Alberto_Soto_V) June 19, 2026

La promesa del Gobierno de Chile sobre migrantes

Kast se comprometió en campaña a expulsar a los 340.000 migrantes que viven de forma irregular en Chile. Sin embargo, luego matizó sus palabras. Calificó que fue una «metáfora» y luego corrigió que se trató de una «hipérbole».

Desde que asumió, el ultraderechista impulsa la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en tres regiones del norte del país y expulsó a centenares de personas en aviones de la Fuerza Aérea.