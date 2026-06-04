Tala ilegal en Villa La Angostura: tras la multa millonaria, ordenaron replantar más de 50 ejemplares

Además de la sanción de casi 67 millones de pesos, el municipio exigió un plan de recomposición ambiental. Foto: gentileza.

Villa La Angostura determinó una multa millonaria y un plan de reforestación luego de la tala ilegal de 15 ejemplares de una especie protegida y el movimiento del suelo sin autorización.

Tras la difusión mediática del suceso, la municipalidad emitió un comunicado para brindar más detalles a la comunidad acerca de la intervención del lote en Villa Correntoso.

Daños en el bosque patagónico de Villa La Angostura

Según el informe de la secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obra Pública, la situación fue detectada durante una inspección municipal el 23 de abril de 2026.

Allí se constató la apertura de una traza interna mediante movimientos de suelo ejecutados sin las autorizaciones correspondientes ni expediente de obra activo.

Para construir el camino, se extrajeron 15 arrayanes y cuatro ejemplares jóvenes de coihue, además de que quedaron expuestas las raíces de los árboles lindantes. Las especies nativas tienen alto valor ambiental, paisajístico y cultural para la localidad.

Tras analizar las actuaciones, el Tribunal Municipal de Faltas estableció una sanción de casi $67 millones, por daños ambientales, incumplimiento de intimaciones administrativas e irregularidades urbanísticas y constructivas.

Recomposición ambiental: qué determinó el municipio

Además, la Dirección de Ambiente notificó esta semana a los responsables la obligación de presentar un Plan de Recomposición Ambiental elaborado por un profesional competente en la materia.

El plan deberá incluir la protección de los árboles en pie afectados y la reforestación compensatoria de mínimo 57 ejemplares nativos, entre ellos al menos 20 arrayanes medianos.

La recomposición ambiental también implicará el seguimiento técnico, mantenimiento y controles de la supervivencia de los ejemplares implantados durante varios años.

Desde el municipio aseguraron que continuarán interviniendo hasta verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas.