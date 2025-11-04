Exitoso rescate del andinista en el volcán Lanín: así fue el operativo que duró 12 horas, cómo está el montañista

Doce horas duró el operativo de rescate en el volcán Lanín. Foto: Gentileza Parque Nacional Lanín (PNL).

Anoche finalizó con éxito el rescate de un andinista en el volcán Lanín. Desde el Parque Nacional Lanín (PNL) comunicaron cómo fue el operativo de emergencia que se prolongó durante 12 horas en Neuquén.

Rescate: en buen estado al andinista en el volcán Lanín

Desde el PNL indicaron que el operativo «fue exitoso y lograron descender en buen estado al montañista que había sufrido una caída en el Volcán Lanín».

Detallaron que la radioestación recibe ayer una información sobre una persona que sufrió una caída durante el descenso de la precumbre del macizo. Eso activó el comando de emergencias de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) Lanín.

Desde el área protegida expusieron que los guías de montaña que estaban en el volcán «acudieron al accidentado brindándole la correspondiente atención primaria para luego descender hasta la zona de refugios, donde se encontraron con los rescatistas del Parque Nacional».

Fue ahí que todos juntos realizaron el descenso hasta la seccional Tromen. Aclararon que la persona no requirió atención médica.

Foto. Gentileza PNL.

Cuánto duró el operativo de rescate en el volcán Lanín y quiénes participaron

El operativo de emergencia duró 12 horas. El cierre del operativo fue a las 23.45.

Fue llevado adelante por el Comando del ICE Lanín (10 rescatistas), además de guías de montaña AAGM (Gabriel Antiqueo, Erica Treichel, Pablo Piccone y Pablo Bocciardo). También el andinista particular Luis Quiduleo y el grupo de rescate de Gendarmería Nacional.



Rescate en el volcán Lanín: recomendaciones en salidas de montaña

Desde el PNL enumeraron algunas recomendaciones si se hacen salidas en montañas:

Es obligatorio hacer el registro de trekking único al menos 48 horas antes. El registro se realiza en la página del PNL.

Elegir los senderos a realizar de acuerdo a la experiencia y estado físico.

No salir solo (en caso de una emergencia el compañero/a puede avisar).

Siempre dejar a alguien pendiente del sitio a dónde se fue y de cuándo pensar regresar.

Consultar el pronóstico meteorológico antes de la salida y suspéndela si el nivel de alerta meteorológico es alto.

Por más que se salga en verano el clima en la Patagonia es cambiante y ante un contratiempo o un accidente se puede necesitar de abrigo extra para sobrellevar esa situación.

No hacer fuego durante los recorridos, salvo en sitios expresamente habilitados.