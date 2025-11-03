Rescate en el Volcán Lanín: una persona sufrió una caída y el ICE activó un protocolo de emergencia, qué se sabe

Desde Parque Nacional Lanín activaron el «protocolo de emergencia» para rescatar a una persona que sufrió una caída en las inmediaciones del parque. Según detallaron, la persona cayó en la cara oeste, en el sector precumbre. Se encuentra «consciente» y el ICE (Incendio, comunicaciones y emergencias) avanza con diez rescatistas para socorrerlo.

En el parte difundido a las 13.30, desde Parque Nacional Lanín, se informó de la activación del «protocolo de emergencia por una persona que sufrió una caída en el Volcán Lanín».

Los primeros detalles indican que la persona se encuentra «consciente en la cara oeste del macizo (pre cumbre) en un terreno complejo con pendiente de hielo y precipicios, acompañado por dos guías, para su evacuación».

De inmediato, se activó el protocolo para llevar adelante el rescate por parte de 10 rescatistas del ICE de PN Lanín, agentes técnicos y guardaparques de Tromen.

Rescate en el Volcán Lanín: recomendaciones para circular por la zona

Desde el PNL enumeraron algunas recomendaciones si se hacen salidas en montañas:

Es obligatorio hacer el registro de trekking único al menos 48 horas antes. El registro se realiza en la página del PNL.

• Elegir los senderos a realizar de acuerdo a la experiencia y estado físico.

• No salir solo (en caso de una emergencia el compañero/a puede avisar).

• Siempre dejar a alguien pendiente del sitio a dónde se fue y de cuándo pensar regresar.

• Consultar el pronóstico meteorológico antes de la salida y suspéndela si el nivel de alerta meteorológico es alto.

• Por más que se salga en verano el clima en la Patagonia es cambiante y ante un contratiempo o un accidente se puede necesitar de abrigo extra para sobrellevar esa situación.

-No hacer fuego durante los recorridos, salvo en sitios expresamente habilitados.

• Regresar con todos los residuos que se generan.