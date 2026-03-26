Explosión e incendio en un depósito de pinturas y plásticos en Buenos Aires: el humo inundó las casas cercanas
El incendio ocurrió en la localidad de Francisco Álvarez. Los bomberos lograron controlar las llamas luego de varias horas de trabajo. El humo se expandió por la zona y obligó a evacuar a los vecinos. Una chispa durante un trabajo de soldadura habría origianado el siniestro.
Un incendio de grandes magnitudes en un depósito de pinturas y materiales plásticos marcó este jueves a la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. El fuego, que se originó dentro del ex polo industrial Fademac, fue contenido tras varias horas de operativo. El foco obligó a evacuar empresas y viviendas cercanas.
Según informó Infobae, el incendio afectó un espacio de logística con acopio de electrodomésticos, plásticos y pinturas. Las llamas quedaron circunscriptas a tres naves y afortunadamente no avanzaron hacia sectores con agroquímicos. Las tareas pasaron de control a enfriamiento progresivo.
El incendio en depósito de pinturas en Moreno generó evacuaciones y alarma vecinal
El fuego afectó a un espacio de logística y acopio de electrodomésticos, membranas plásticas y pinturas. «Las llamas no llegaron a alcanzar la parte de depósito de productos agroquímicos”, explicó Fabián García, de Defensa Civil, sobre el predio ubicado en avenida San Martín y Chilecito.
El funcionario agregó: “Ahora lo que más está ardiendo son los electrodomésticos, plásticos y circuitos electrónicos”. También indicó sobre el humo: “No es una nube de humo venenosa como si fuese de amoníaco, es una nube que puede ser tóxica en caso de una alta exposición a ella”.
El incendio fue tal que el humo se extendió por varios kilómetros y llegó a verse hasta a 30 kilómetros. La zona quedó afectada por olores y partículas provenientes de plásticos y solventes. El cambio del viento hizo que el humo ingresara en algunas viviendas que no fueron evacuadas.
Vecinos no evacuaron por temor a robos mientras avanzaba el humo tóxico
El operativo incluyó el corte preventivo del gas por parte de operarios y un amplio despliegue de Bomberos. También se interrumpió el servicio del ferrocarril Sarmiento en el ramal Moreno-Mercedes por tareas de seguridad en el área.
Algunos vecinos decidieron permanecer en sus casas pese a la situación. “No voy a dejar mi casa, nunca”, dijo una vecina a TN. Otros optaron por retirarse ante la presencia de humo en el interior de sus viviendas.
“Escuché una explosión y temblor a la mañana, antes de ir a la facultad. Todo el patio de mi casa está lleno de humo tóxico que está ingresando por las ventanas, nosotros con mis hermanas ya nos vamos a ir”, relató Valentina, vecina de la zona.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°4 y el Juzgado de Garantías N°3 de Moreno. Una chispa durante tareas de soldadura sería el origen del incendio, mientras se confirmó que el predio contaba con habilitaciones y controles recientes.
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