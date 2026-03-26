Explosión e incendio en un depósito de pinturas y plásticos en Buenos Aires: el humo inundó las casas cercanas

Un incendio de grandes magnitudes en un depósito de pinturas y materiales plásticos marcó este jueves a la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. El fuego, que se originó dentro del ex polo industrial Fademac, fue contenido tras varias horas de operativo. El foco obligó a evacuar empresas y viviendas cercanas.

Según informó Infobae, el incendio afectó un espacio de logística con acopio de electrodomésticos, plásticos y pinturas. Las llamas quedaron circunscriptas a tres naves y afortunadamente no avanzaron hacia sectores con agroquímicos. Las tareas pasaron de control a enfriamiento progresivo.

El incendio en depósito de pinturas en Moreno generó evacuaciones y alarma vecinal

El fuego afectó a un espacio de logística y acopio de electrodomésticos, membranas plásticas y pinturas. «Las llamas no llegaron a alcanzar la parte de depósito de productos agroquímicos”, explicó Fabián García, de Defensa Civil, sobre el predio ubicado en avenida San Martín y Chilecito.

El funcionario agregó: “Ahora lo que más está ardiendo son los electrodomésticos, plásticos y circuitos electrónicos”. También indicó sobre el humo: “No es una nube de humo venenosa como si fuese de amoníaco, es una nube que puede ser tóxica en caso de una alta exposición a ella”.

La columna de humo fue visible a varios kilómetros del lugar.

El incendio fue tal que el humo se extendió por varios kilómetros y llegó a verse hasta a 30 kilómetros. La zona quedó afectada por olores y partículas provenientes de plásticos y solventes. El cambio del viento hizo que el humo ingresara en algunas viviendas que no fueron evacuadas.

Vecinos no evacuaron por temor a robos mientras avanzaba el humo tóxico

El operativo incluyó el corte preventivo del gas por parte de operarios y un amplio despliegue de Bomberos. También se interrumpió el servicio del ferrocarril Sarmiento en el ramal Moreno-Mercedes por tareas de seguridad en el área.

Algunos vecinos decidieron permanecer en sus casas pese a la situación. “No voy a dejar mi casa, nunca”, dijo una vecina a TN. Otros optaron por retirarse ante la presencia de humo en el interior de sus viviendas.

“Escuché una explosión y temblor a la mañana, antes de ir a la facultad. Todo el patio de mi casa está lleno de humo tóxico que está ingresando por las ventanas, nosotros con mis hermanas ya nos vamos a ir”, relató Valentina, vecina de la zona.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°4 y el Juzgado de Garantías N°3 de Moreno. Una chispa durante tareas de soldadura sería el origen del incendio, mientras se confirmó que el predio contaba con habilitaciones y controles recientes.