El riesgo país se acerca a los 600 puntos, mientras los ADRs caen hasta 4% y el S&P Merval retrocede

Terminó el respiro financiero luego de un presunto cese al fuego por la guerra en Medio Oriente. En Argentina, la mayoría de activos están en rojo en las pantallas de Wall Street este jueves 26 de marzo. En la misma línea, el S%P Merval retrocede y el riesgo país se acerca a los 600 puntos básicos.

Los bonos en dólares caen hasta 1%, encabezados por GD35 y GD38, mientras que los dolarizados operan a la baja con GD35D al frente (-0,88%).

De esta manera, el indicador del J.P Morgan se encuentra (según la última actualización de Rava a las 16:18) en 595 puntos básicos. Si bien repuntó de la apertura (590 puntos básicos), aflojó luego de haber tocado máximos de 599 puntos básicos.

Fuente: Rava.

Qué pasa con los ADRs y el S&P Merval este jueves

El índice de la bolsa de comercio porteño S&P Merval retrocede hasta 1,70% este jueves hasta los 2.758.475,53 puntos.

Mientras tanto, en Wall Street los activos argentinos operan con mayoría de bajas, liderados por Cresud (-4,43%), Loma Negra (-4,06%), Central Puerto (-3,87%) y Edenor (-3,66%). Los únicos al alza son YPF (+1,81%), Tenaris (+2,47%) y Globant (+4,16%).