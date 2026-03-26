Tras los cuestionamientos, Manuel Adorni se mostró activo y reforzó apoyos dentro del oficialismo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta hacer frente a las críticas opositoras y al ruido interno que generó la polémica con sus viajes con intensa actividad de gestión.

Manuel Adorni activa reuniones clave para recomponer el frente oficialista

Por la mañana, el funcionario recibió en Casa Rosada a Patricia Bullrich, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, y luego hizo lo propio con el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Por estas horas, recibía a Sandra Pettovello (Capital Humano) y culminará la jornada con un encuentro con Diego Santilli (Interior), que este viernes retomará los viajes a las provincias con una visita al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El encuentro con Bullrich fue significativo dado que se dio luego de los ruidos internos que ocasionó la falta de respaldo directo de la exministra.

“Junto a Patricia Bullrich, con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total”, fue el mensaje que el ministro coordinador eligió para retratar el encuentro.

Por su parte, la legisladora se expidió en sintonía: “Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”.

Tras la conferencia del pasado miércoles, Adorni recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y se prepara para cerrar la ronda con encuentros “mano a mano” con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

Asimismo, concluirá otra turbulenta semana con una nueva foto con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes lo respaldaron fuertemente en redes sociales, cuando los escolte este viernes en la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano a cargo de Pettovello.

Sofía Rojas | NA