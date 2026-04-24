ExpoUni en Bariloche: cómo elegir una carrera y las claves para transitar el primer año de la universidad

La ExpoUni se lleva a cabo desde hace 22 años en el Colegio Primo Capraro de Bariloche. En esta ocasión, la feria de oferta universitaria y terciaria reunió a unas 30 instituciones, con el mismo espíritu con el que se puso en marcha: acercar las propuestas educativas a los colegios secundarios de Bariloche. Unos 1800 estudiantes recorrieron la muestra.

El recorrido incluyó charlas breves vinculadas a la inserción laboral, a través del armado del CV, la orientación vocacional y experiencias laborales.

Maia, Samira, Francisco y Enzo, estudiantes de cuarto año del colegio San Esteban, recorrían los stands en el gimnasio. «En nuestro caso ya estamos decididos, pero tenemos muchos compañeros que no tienen ni idea. Además, está bueno sumarse a estas propuestas porque uno solo conoce las carreras más tradicionales, pero hay algunas que no son conocidas», dijo una de las chicas.

«¿Qué buscan de una carrera?», se les consultó. «Poder estar bien económicamente y que me guste lo que hago, obviamente«, respondió uno de los jóvenes.

La ExpoUni nació 22 años atrás. Foto: Alfredo Leiva

Pascual observaba las propuestas de los stands, junto a Antonela, Mateo y Dyra, del colegio Castex. «Este año me decidí a estudiar Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. Descubrí que me gustan las materias», dijo Pascual bastante decidido.

Una de sus compañeras admitió que evalúa estudiar Administración en la Universidad Nacional de Río Negro que se dicta en Bariloche: «Me gustaría quedarme acá. De mis compañeros hay algunos que están bastante orientados; otros no saben qué, pero sí saben que tendrán que trabajar«.

Melina Paolini, del área de Ingreso y Permanencia en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), brindaba información a los estudiantes que se acercaban al stand. Reconoció que hay un bajo porcentaje de estudiantes que tienen en claro qué quieren estudiar una vez que egresen del secundario, pero muchos otros no saben qué camino tomar. Incluso porque adeudan materias del secundario y «les cuesta salir de esa situación».

«Lo que vemos es que muchas familias acompañan de otra manera. Sobreprotegen, anotan a los chicos en las carreras y no dejan que sean independientes«, lamentó. También recalcó que hoy muchos jóvenes necesitan trabajar mientras estudian, por eso la carrera les demanda más tiempo.

La ExpoUni nació 22 años atrás. Foto: Alfredo Leiva

«Somos una oferta pública, nacional y gratuita y, estamos en Bariloche», les indicaban a los chicos que se acercaban en busca de folletos. «Tenemos dos años de ingenierías que arrancan con las materias básicas. Y hay carreras como Enfermería con un título intermedio que, a los tres años, permiten trabajar», añadían.

A pocos metros, un grupo consultaba en el stand de la Escuela de Aprendizaje de Oficios de Bariloche que ofrece cursos de dos años como Auxiliar de Cocina, Experto Chocolatero, Auxiliar en Peluquería, Auxiliar en Mecánica Automotríz, Cuidador Domiciliario, Cuidador de Niños, Auxiliar en Electricidad Automotríz, Empleado de Comercio Calificado, Operador de PC para la Informática y Gestión, entre otros.

«Son 10 oficios que están avalados por la provincia de Río Negro. Es público y este año hubo 400 inscriptos y van a sorteo. Tiene mucha demanda. Lo que más nos consultan es por la duración de los cursos», señalaron Zunilda y Nehuen, dos profesores de la institución.

La ExpoUni nació 22 años atrás. Foto: Alfredo Leiva

Cómo sobrevivir al primer año de la universidad

El doctor en Biología, Hernán Aldana Marcos, especializado en Neurociencia, brindó una charla destinada a jóvenes acerca de cómo resistir el primer año de universidad. Otra charla estuvo dirigida a padres sobre cómo acompañar a los chicos en tiempos de sobreestimulación y redes sociales.

«En los últimos años, se ve un agravamiento en los casos de chicos que se van a estudiar a la universidad», lamentó este especialista que trabaja en la Universidad Nacional de La Matanza que, concurre por tercera vez a la ExpoUni en Bariloche. Aseguró que «cada vez es mayor la deserción en primer año de la carrera, los chicos se frustran, sienten que no pueden y hasta cambian de carrera«.

¿Cuál es la causa? Aldana Marcos consideró que, por lo general, el secundario no los prepara para afrontar «el formato universitario». De esta forma, aconsejó que lo ideal «es tomar el primer año como un entrenamiento en el que, si se puede, se avanza y si no, no conviene abandonar».

La ExpoUni nació 22 años atrás. Foto: Alfredo Leiva

Advirtió que los adolescentes perciben los fracasos a la «debilidad mental» y que a esto, se suman «las tentaciones de las grandes ciudades». «¿Qué hacer? -acotó- Alertarlos de que van a fracasar en general, pero no deben asustarse. En las universidades, los reciben adultos que no los comprenden; tienen que resistir. Es como ir al gimnasio por primera vez: entrená y vas a poder«. Asimismo, consideró que los chicos deben entender que no les gustará la carrera en el primer año de cursada.

En cuanto a los padres señaló que «se vuelven insoportables»: «En La Matanza, el día de la inscripción muchos van con los padres. ¿Por qué? Por culpa. Trabajan diez horas por día, no están y sienten culpa. Los padres no permiten que los chicos se caigan, siempre están ahí para sostenerlos. Entonces, de buenas a primeras, cuando pasa algo, los pibes se desestabilizan«.

Cuestionó el rol de la escuela media ya que «en vez de entrenarlos durante el último año del secundario, aflojamos. No se les da entrenamiento de atención sostenida, ni técnicas de estudio efectivo. Los pibes tendrán que caerse y volver a levantarse. El primer año les va a ir mal; al segundo, sobreviven».

La ExpoUni nació 22 años atrás. Foto: Alfredo Leiva

Un control escondido y una escucha activa

Aldana Marcos recomendó prohibir el uso de tecnología a los niños pequeños. «No se requiere explicación alguna. Si la ciencia ya dijo que hacen mal, hacen mal. ¿Por qué seguimos? Es como darle alcohol a un pibe de seis años. ¿Qué hay que explicarle? Hace mal. También se sabe que los celulares son nocivos», fustigó.

Alentó a que los chicos jueguen, interactúen, escuchen cuentos o tan solo, sean escuchados. «Con los adolescentes es más complicado.Son reactivos, impulsivos, buscan los like. Es la primera vez de un beso, de una salida, de elegir una carrera y una facultad. Como adultos tomamos decisiones en base a nuestra historia; ellos no la tienen. No les da miedo el riesgo«, subrayó.

Manifestó que muchas veces, se arriesgan sin medir las consecuencias. «Llaman al colegio diciendo: ‘Voy a poner una bomba pensando que es una estupidez’. El cerebro es reactivo y se potencia en grupo. Los padres deben acompañar, ejercer un control escondido y una escucha activa«.