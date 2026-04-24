Petroleros de Vaca Muerta acordaron una suba del 8,6%: nuevo piso para el salario mínimo

Los trabajadores del sector hidrocarburifero de Vaca Muerta tendrán una nueva actualización salarial luego del acuerdo firmado entre los gremios del sector y las cámaras empresarias que operan en la industria hidrocarburífera. El incremento pactado fue del 8,6% y corresponde al cierre del período paritario comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026.

El entendimiento fue suscripto por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, la Cámara de Servicios Petroleros y los sindicatos de Petroleros Privados y Personal Jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa, según informaron medios del sector energético. El convenio ya fue presentado ante las autoridades laborales nacionales para su homologación definitiva.

Con esta actualización, el salario mínimo bruto de referencia para una jornada laboral de ocho horas quedó fijado en $3.914.000 mensuales. Se trata del piso salarial que se utilizará como base para las liquidaciones correspondientes a abril.

Además del básico, también se actualizaron otros conceptos incluidos en los convenios colectivos. Uno de ellos es la vianda alimentaria, que pasó a tener un valor diario de $35.848,95 para cada turno estándar. El adicional específico que perciben los operarios por actividad en Vaca Muerta permanecerá sin cambios. Ese ítem continuará en $380.000 mensuales y será revisado recién en la próxima discusión salarial.

Sin embargo, especialistas en liquidación de haberes remarcaron que el porcentaje firmado no se trasladará de manera idéntica al salario neto. Después de los descuentos previsionales y sindicales, el aumento efectivo en el bolsillo rondará el 7,68%.

El acuerdo también incorporó una contribución sindical extraordinaria por única vez de $151.000 por trabajador, que será abonada junto con las obligaciones salariales del mes de abril.

Para las empresas operadoras y contratistas, la definición del nuevo esquema salarial aporta previsibilidad en un momento clave para la actividad, con un nivel de producción que continúa creciendo en la formación no convencional.