Jorge Rial y Viviana Canosa: qué hay detrás de los rumores de romance

La reciente separación de Jorge Rial reactivó el interés sobre su vida personal y lo volvió a ubicar en el centro de la escena mediática. En ese contexto, comenzaron a circular rumores de un posible vínculo con Viviana Canosa, que rápidamente tomaron fuerza en programas y redes sociales.

Sin embargo, mientras crecen las versiones, los datos confirmados marcan otro punto de partida: el periodista atraviesa un reciente quiebre sentimental sin escándalos ni terceros en discordia, según medios nacionales.

Lo que se sabe sobre la separación de Jorge Rial

Jorge Rial se separó de la escritora María del Mar Ramón tras tres años de relación.

La ruptura, según trascendió en distintos medios y fue confirmada tanto por la escritora como por Jorge Rial. Según informan distintos medios habría sido en buenos términos y estuvo vinculada principalmente a decisiones profesionales y la distancia geográfica.

Incluso, el propio Rial dejó en claro que no hubo conflicto:

La decisión fue “desde el amor y el respeto”

No existieron terceros en discordia

El motivo principal fue el crecimiento laboral de su expareja en el exterior

Este dato es clave: los rumores actuales aparecen en un contexto donde la separación fue tranquila y sin polémicas.

Cómo surgieron los rumores con Viviana Canosa

Las versiones sobre un posible acercamiento con Viviana Canosa comenzaron a circular en programas de espectáculos y streaming, donde se mencionó cierta complicidad al aire y coincidencias mediáticas.

Además, el historial entre ambos —marcado por cruces, tensiones y también etapas compartidas en TV junto a Jorge Rial— le dio más peso a la especulación.

En redes sociales, el tema escaló rápidamente y se transformó en tendencia, pese a la falta de confirmaciones.

Enterada de las versiones, Canosa fue contundente y salió a desmentir cualquier tipo de relación: “No me inventen más romances, por favor. Esto es una cosa muy machista de la tele”, lanzó al aire de su programa de streaming.

Luego, aclaró su situación personal: “Estoy sola, feliz, contenta. Yo jodo como con Jorge o cualquier varón porque estoy acostumbrada a laburar con varones hace años. Siempre me comporté como un pibe”.

Por último, también expresó su malestar por la viralización del tema: “Cuando me dijeron eso dije ‘no te la puedo creer’. Respeten que se acaba de separar. Me involucran siempre. Tuve un montón de novios que no se enteraron. Me da bronca. Es muy básico”.

Un vínculo con historia en la televisión

Más allá de los rumores, Rial y Canosa comparten una larga trayectoria en los medios, con momentos de cercanía y también fuertes enfrentamientos públicos.

Ese pasado en común es uno de los factores que explica por qué cualquier interacción actual entre ellos genera repercusión inmediata.