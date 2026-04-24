Reapareció el Pity Álvarez: ¿El estreno de “Lejos de ser” lo complica en el juicio por homicidio que enfrenta?

Tras siete años sin lanzamientos, el cantante Cristian “Pity” Álvarez estrenó “Lejos de ser”, un single que marca su regreso a la actividad. El video desató la euforia de los fanáticos, que mostraron nuevamente su apoyo al músico como ocurrió en diciembre pasado cuando colmaron el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Pero el material abre interrogantes sobre su situación judicial.

Según publicó La Nación, en las últimas semanas el Ministerio Público Fiscal impulsó la reactivación del proceso penal por el homicidio que enfrente el excantante de Viejas Locas.

La Justicia analiza informes médicos y evalúa si el músico puede enfrentar el juicio por el crimen de 2018

El nombre de Álvarez está vinculado al homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, Buenos Aires. La causa permanece suspendida desde marzo de 2023 por razones vinculadas a su salud mental.

Según publicó La Nación, el fiscal general Sandro Abraldes solicitó retomar el proceso penal. El pedido se basa en un informe del Cuerpo Médico Forense que indica que el músico tendría capacidad para enfrentar un juicio.

La reaparición de Álvarez se consagró en primera instancia el 21 de diciembre pasado cuando volvió a los escenarios con un show en el estadio Kempes, en Córdoba, ante más de 35 mil personas. El recital se extendió durante dos horas y media, con un repertorio centrado en sus clásicos y una ejecución sin interrupciones.

A eso se le sumaron después apariciones en shows de bandas amigas, como Autos Robados en el Teatro Flores. Ahora el estreno de «Lejos de ser», lanzado este jueves, reabre los interriogantes sobre su situación procesal.

Pity Álvarez junto a Rodrigo de la Serna y Luis Ortega: cómo se produjo el video de «Lejos de ser»

El videoclip fue dirigido por Luis Ortega e incluyó elementos de ficción, referencias personales y escenas vinculadas a la trayectoria del exlíder de Intoxicados.

El videoclip fue dirigido por Luis Ortega y demandó diez meses de rodaje.

La apertura del video sumó una histórica frase, que fue reversionada: “Señora, ¿tiene cambio de 20.000?”, en alusión a la letra de Señor Kiosquero y el proceso inflacionario que atravesó el país desde entonces.

Durante el desarrollo del video se destacó la participación de Rodrigo De la Serna, quien interpretó a un cura que se pelea con Álvarez para luego fundirse en un abrazo. “Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Por eso les ruego, hermanos,no le demos la espalda al amor”, expresa el actor al principio del video.

Se supo que el ambicioso proyecto audiovisual requirió de unos diez meses de rodaje. La producción combinó referencias cinematográficas, elementos del realismo y- sobre todo- una narrativa centrada en el encierro, la redención y la violencia.