Expovocacional: comienza en Neuquén la muestra educativa más importante de la región

La lluvia parece no haberle sacado las ganas a los jóvenes de participar de la Expovocacional de Neuquén. A media mañana, aún nublado, los corredores estaban repletos de visitantes entre 17 y 19 años, aproximadamente, que recorrían la muestra educativa más importante e influyente de la región. El objetivo de todos era el mismo: decidir su futuro.

Más de 40 instituciones públicas y privadas participaron de este primer día del evento, no solo para ofrecer información básica sobre las carreras, sino también para explicar en qué consisten las profesiones.

Expovocacional de Neuquén 2023. Foto Matías Subat

La variedad y multiplicidad de alternativas son la marca de agua de la Expovocacional, y esta vez no fue diferente. Había desde universidades públicas y privadas hasta institutos de formación en peluquería, policía y otras tecnicaturas.

Martina Bianchi es una joven de 17 años, de Cipolletti, que pasó por la muestra educativa con el fin de conocer más instituciones educativas. Su idea inicial era estudiar Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales en Buenos Aires, sin embargo, la Expovocacional abrió las puertas a nuevas posibilidades. “Estoy conociendo otras universidades que no sabía que existían y que también están interesantes. Está bueno para nutrirse con un poco más de información, como materias y aranceles, y también para tener en cuenta diferentes opciones”, relató.

Expovocacional de Neuquén 2023. Foto Matías Subat

Algunos jóvenes ya llegan a la Expovocacional con una idea bien definida de lo que quieren para su futuro. Este es el caso de Nicolás, 17 años, que desde pequeño quiere ser abogado. “Estoy interesado solamente en universidades privadas, pero no descarto otras posibilidades. Por eso vine a la expo”, aseguró.

Para los que todavía están indecisos, la muestra educativa es aún más relevante porque es una oportunidad única de conocer con más detalles las carreras, las instituciones y además participar de charlas vocacionales. “Todavía no estoy muy decidida, pero me inclino más por la comunicación, las relaciones públicas o internacionales. La expo me está sirviendo para aclarar algunas dudas y también para conocer otras alternativas”, contó Fiona Faraci, una joven de Cipolletti.

Expovocacional de Neuquén 2023. Foto Matías Subat

Benjamín también tiene 17 años, es de Neuquén, y le gustaría estudiar veterinaria o educación física, dos carreras que dicta la Universidad Nacional del Comahue. Como para muchos jóvenes, la distancia puede llegar a ser un obstáculo económico. “Para mis padres creo que sería complicado. Pero acá en la expo descubrí una carrera que no conocía y me pareció muy interesante, que es la mecatrónica. Estuve viendo carreras como geografía o historia, que también me llaman la atención”, agregó.

Expovocacional de Neuquén 2023. Foto Matías Subat

En la expovocacional los visitantes encuentran stands de diferentes instituciones educativas, así como una zona de juegos que incluye realidad virtual, simuladores y destrezas grupales. Algunas de estas actividades también ayudan a conocer y desarrollar aptitudes. Además están las charlas vocacionales que hablan sobre independencia emocional, las diferencias entre profesión y vocación, entre otros temas.

La Expovocacional es un evento educativo libre y gratuito, organizado por Neuquén Eventos y el Gobierno de la Provincia de Neuquén, y con la colaboración de la Legislatura del Neuquén y el IJAN.