Lluvias intensas y viento fuerte, las alertas que complican a Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas amarillas para este viernes 3 de octubre que impactarán en las provincias de Neuquén y Río Negro. Se espera una jornada de lluvias intensas y viento con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Acá te brindamos el detalle de las zonas afectadas.

El organismo informó que las áreas bajo alerta serán afectadas por «lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes». Detalló que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs, pudiendo ser superados de manera puntual. «No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas», agregó.

En cuanto a la alerta por viento, señaló que «el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h«.

Cuáles son las zonas de Neuquén y Río Negro bajo alerta

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas afectadas son toda la provincia de Neuquén y en Río Negro alcanzara a toda la región este de la provincia: El Cuy – General Roca – Pilcaniyeu – Ñorquincó – Nueve de Julio – Veinticinco de Mayo y Bariloche.

En cuanto a la franja horaria más complicada señaló que serán durante la tarde y la noche pudiendo marcar así el comienzo de la jornada del sábado.