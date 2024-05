F.D.C Willard, el gato que publicó un paper de física sobre el comportamiento de los átomos

En el año 1975, Jack Hetherington publicó en Physical Review Letters un artículo académico en el que compartía sus hallazgos sobre el comportamiento atómico, que fue una visión novedosa y muchas veces citada. El único problema era que estaba escrito en plural. Ya en las tres oraciones que conforman su abstract, notamos este pequeño detalle:

Hemos realizado cálculos de campo medio con un Hamiltoniano obtenido a partir del intercambio de dos, tres y cuatro átomos en sólido bcc. Somos capaces de ajustar los experimentos de alta temperatura así como el diagrama de fases de Kummer et al. a bajas temperaturas. Encontramos dos tipos de fases antiferromagnéticas como sugieren los experimentos de Kummer. – Two-, Three-, and Four-Atom Exchange Effects in bcc 3He. Jack Hetherington & F:D.C Willard

Cuando los correctores señalaron este problema, Hetherington (profesor emérito de la Universidad de Michigan) optó por agregar como co-autor a su gato Chester en lugar de reescribir todo el artículo. Su nombre se compone de las iniciales de su especie, Felix Domesticus, junto a su nombre real (Chester), y el apellido Willard, que era el nombre del padre del gato. Quizás no sea casualidad que, de todas las universidades, haya sucedido en una que incluye «michi» en su nombre 😉.

Según se cuenta en el libro 100 gatos que cambiaron a la civilización, el truco empezaba a quedar expuesto cuando los colegas de Hetherington llamaban a su despacho en la Universidad de Michigan para hacerle consultas y, ante su ausencia, pedían hablar con el coautor.

Finalmente, el mismo Hetherington dió a conocer la identidad del autor en la 15ª Conferencia Internacional sobre Física de Baja Temperatura, celebrada en 1978 en Grenoble. Cuando mandó copias firmadas a sus amigos y colegas, incluyó la firma de F.D.C Willard, que consistía en huellas de sus patas. En septiembre de 1980, apareció la segunda y última publicación de Willard en la revista francesa La Recherche, titulada L’hélium 3 solide. Un antiferromagnétique nucléaire.

Firma de F.D.C Willard. By Dobromila – own work, base of the image in Weber, Robert Lemmerman. More Random Walks in Science https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2398206.

Entre los reconocimientos a su trabajo se incluyen numerosas notas al pie, donde otros científicos agradecieron al gato sus «útiles contribuciones a la discusión». Además, en el año 2014 con ocasión del Día de los Inocentes, la American Physical Society anunció que los artículos escritos por gatos serían a partir de entonces de libre acceso.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.