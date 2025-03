Facundo Chapur ganó en la última vuelta en el TC en El Calafate y Manu Urcera quedó 5°

En una gran definición en la última vuelta, Facundo Chapur logró su primera victoria en el TC por la segunda fecha en El Calafate. Manu Urcera quedó 5° y está 3° en el campeonato.

El piloto de Torino logró pasar a Juan Martín Trucco, que había hecho la pole y lideró en toda la carrera, en la última vuelta en una maniobra con mucha destreza.

Chapur largó quinto y antes también pudo sobrepasar a Nicolás Bonelli, Mauricio Lambiris y Santiago Mangoni. El cordobés de 31 años festejó su primera victoria en el TC.

El año pasado había estado muy cerca en su debut también en El Calafate. Ganó la carrera pero luego fue excluido porque el motor de su Dodge excedió la compresión reglamentaria. En esa ocasión, el triunfo recayó sobre Tobías Martínez en lo que era la última prueba ganada por Torino, hace 15 fechas.

“Fue un carrerón. Queríamos la revancha de lo del año pasado. Juan (Trucco) no se equivocó nunca, aunque por ahí me tapó un poquito por demás; creo que él doblaba muy mal en las curvas a la izquierda. Tuve un gran auto. Si no tenés un buen auto, las maniobras que hice no las podría haber hecho. Y también es cierto que los autos de seguridad me beneficiaron porque me permitieron enfriar el auto, que sobre el final iba un poco mejor que el de Juan (Trucco)”, declaró Chapur en Campeones Radio y AM590 Continental.

Urcera, que había quedado 4° en el debut en Viedma, logró terminar en el 5° puesto en El Calafate. De esta manera, se ubica en el podio del campeonato en el 3° lugar con 70 puntos detrás de Julián Santero (73) y Juan Martín Trucco (72).

Juan Cruz Benvenuti se vio involucrado en un choque con Agustín Canapino y Nicolás Trosset. Terminó en el 37° puesto y está en la misma posición en el campeonato. La próxima fecha será el 29 y 30 de marzo en Centenario.