Falta de agua en Cipolletti por un corte de energía: cuándo se restablecería el servicio
Desde Aguas Rionegrinas (ARSA) explicaron que repercutió en la planta potabilizadora.
En Cipolletti, un inconveniente en el suministro de energía eléctrica en la zona de la toma de agua reperciutió en la planta potabilizadora y hay un corte del servicio en la ciudad este lunes 9 de febrero.
“Cuando se detiene la planta, la afectación es para toda la ciudad. No podemos tomar agua del río ni producir, y eso impacta directamente en la red”, dijo Luis Flores, referente de Aguas Rionegrinas (ARSA).
Falta de agua en Cipolletti: cortes de energía desde el domingo
En diálogo con LU19 comentó que hoy a las 5 de la mañana hubo un corte de energía y antes en un franja del domingo por la noche.
Explicó que aún cuando se restablezca la energía, la normalización del servicio no será inmediata. “Llevamos casi dos horas sin energía y eso hace que la presión en la red baje considerablemente. Calculamos que entre el mediodía y mitad de la tarde recién podríamos estar funcionando con normalidad”, apuntó el funcionario.
Ante esta panorama, pidió a los vecinos hacer un uso racional del agua. “La recomendación es clara: quienes tengan agua, que la cuiden; quienes no, paciencia. Hoy va a ser fundamental administrar muy bien el consumo, sobre todo en tanques y cisternas”, remarcó Flores.
Aclaró que la situación no tiene que ver con la turbiedad del río sino que unicamente es por la falta de energía eléctrica.
