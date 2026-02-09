Falta de agua en Cipolletti por un corte de energía: cuándo se restablecería el servicio

Por la tarde se normalizará el servicio de agua. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

En Cipolletti, un inconveniente en el suministro de energía eléctrica en la zona de la toma de agua reperciutió en la planta potabilizadora y hay un corte del servicio en la ciudad este lunes 9 de febrero.

“Cuando se detiene la planta, la afectación es para toda la ciudad. No podemos tomar agua del río ni producir, y eso impacta directamente en la red”, dijo Luis Flores, referente de Aguas Rionegrinas (ARSA).

Falta de agua en Cipolletti: cortes de energía desde el domingo

En diálogo con LU19 comentó que hoy a las 5 de la mañana hubo un corte de energía y antes en un franja del domingo por la noche.

Explicó que aún cuando se restablezca la energía, la normalización del servicio no será inmediata. “Llevamos casi dos horas sin energía y eso hace que la presión en la red baje considerablemente. Calculamos que entre el mediodía y mitad de la tarde recién podríamos estar funcionando con normalidad”, apuntó el funcionario.

Ante esta panorama, pidió a los vecinos hacer un uso racional del agua. “La recomendación es clara: quienes tengan agua, que la cuiden; quienes no, paciencia. Hoy va a ser fundamental administrar muy bien el consumo, sobre todo en tanques y cisternas”, remarcó Flores.

Aclaró que la situación no tiene que ver con la turbiedad del río sino que unicamente es por la falta de energía eléctrica.