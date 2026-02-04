La Defensoría del pueblo rechazó el aumento del 48,98% solicitado por ARSA

ARSA argumentó que la necesidad de la suba es para "restablecer el equilibrio económico-financiero de la prestación". Archivo

La Defensoría del Pueblo de Río Negro rechazó el pedido de aumento del 48,98% en la tarifa del servicio de agua potable y desagües cloacales solicitado por Aguas Rionegrinas S.A (ARSA), al considerar que la solicitud formulada por la distribuidora «no satisface los estándares de razonabilidad, proporcionalidad ni transparencia exigidos para un servicio público esencial».

El pronunciamiento se dio en el marco del procedimiento de Revisión Tarifaria Extraordinaria impulsado por la empresa, que argumentó la necesidad de la suba para «restablecer el equilibrio económico-financiero de la prestación».

Sin embargo, el organismo de control fundamentó su rechazo en «la falta de justificación técnica integral, la ausencia de mejoras verificables en la prestación y el impacto negativo que tendría sobre la economía de los usuarios».

Según indicaron las familias rionegrinas se encuentran en una «situación de fragilidad económica» y no pueden absorber más aumentos «desproporcionados». «Antes de discutir tarifas, se deben garantizar esquemas graduales, tarifas sociales y la prohibición de cortes por motivos económicos«, aseveraron .

Además, la Defensoría remarcó que el servicio de agua potable y saneamiento constituye «un servicio público esencial» y su acceso es reconocido como «un derecho humano que fue incorporado al ordenamiento constitucional argentino» según el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

En ese sentido, la defensora del pueblo, Adriana Santagati, sostuvo que «toda decisión tarifaria debe ser analizada bajo una perspectiva de derechos, priorizando la protección de los usuarios por sobre consideraciones meramente económicas».

Cómo quedaría el incremento en el servicio de agua y cloacas

El rechazo de la Defensoría se produce mientras continúa en curso el proceso de revisión tarifaria extraordinaria habilitado por el Departamento Provincial de Agua (DPA). A mediados de enero, ARSA había solicitado una actualización promedio del 30% en las tarifas.

Según el ejecutivo, si el DPA autoriza el aumento del 30% pretendido, en la tarifa mínima de agua potable que oscila en los 7.500 pesos mensuales (con un consumo menor a 30 m3) la suba será de 2.250 pesos apróximadamente. Es decir que por mes, la factura tendrá un costo con IVA de unos 9.750 pesos.

Frente a esta situación, el DPA otorgó un plazo de 15 días para que los usuarios realicen observaciones a la propuesta presentada por la empresa. Según lo informado oportunamente, la resolución final —que puede aprobar total o parcialmente el incremento, o rechazarlo— se conocería hacia fines de febrero o principios de marzo.

De acuerdo a las estimaciones difundidas por la propia concesionaria, de aprobarse el aumento solicitado en ese proceso, el impacto en la tarifa mínima de los dos servicios (agua y cloacas) rondaría entre 3.600 y 3.700 pesos mensuales, aunque el alcance varía según la ciudad y la disponibilidad de ambos servicios.