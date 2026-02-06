Limpian el desagüe de calle José Ingenieros en Roca

La Municipalidad de Roca está llevando adelante tareas de mantenimiento y saneamiento urbano en el desagüe ubicado sobre calle José Ingenieros.

Anteriormente, el ejecutivo había intimado a la empresa provincial Aguas Rionegrinas S.A (ARSA) a cesar el arrojo de deshechos cloacales debido a las repetidas denuncias de vecinos por malos olores y proliferación de mosquitos en la misma calle entre Jujuy y Japón.

En este marco, el gobierno local está ejecutando una primera etapa en la que los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre calles Australia y Resistencia.

Según detallaron en el último parte oficial, la intervención se realizan con maquinaria vial pesada, mediante el uso de una retroexcavadora y camiones batea, lo que permite efectuar «una limpieza profunda y eficiente del canal».

Las labores incluyen la remoción de sedimentos, residuos y desechos sólidos acumulados, lo que según aseveraron «mejora significativamente la capacidad de escurrimiento del desagüe y contribuye al correcto drenaje pluvial del sector».

Los trabajos comenzaron desde calle Australia y avanzan en sentido Oeste. Solicitan a la comunidad circular con precaución por la zona, debido al movimiento de maquinaria y camiones durante el desarrollo de las tareas.

También, se pide la colaboración de vecinos evitando arrojar basura o residuos en la vía pública y en los canales de desagüe, ya que estas acciones afectan directamente su funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura urbana.

Intimaron a ARSA por el arrojo de residuos cloacales

Luego de recibir quejas de vecinos advirtiendo sobre “malos olores e invasión de mosquitos”, el municipio avanzó con la intimación formal de ARSA. Desde la autoridad municipal señalaron que los desechos cloacales arrojados en el desagüe “son los que provocan los olores detectados” y, en consecuencia, “generan un foco permanente de insectos”.

Frente a esta situación, la intimación a la empresa incluye la exigencia de que “cese el arrojo de desechos cloacales” y lleve adelante “acciones de saneamiento concretas y eficaces” en la zona afectada. Además, el Municipio indicó que la empresa deberá “proponer un plan de acciones concreto” que permita garantizar “una solución efectiva y definitiva” a los inconvenientes detectados.

Por su parte, el Municipio informó que asumirá tareas de limpieza en el lugar. Según se detalló, se realizará “la limpieza y el retiro de plantaciones” con el objetivo de “garantizar el correcto escurrimiento del agua” y prevenir “futuros anegamientos” en el sector.