Familiares de Juan Caliani cuestionan la impugnación y convocan a movilizarse este viernes en Neuquén

La familia del periodista Juan Caliani convocó a acompañar una audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén para rechazar el pedido de impugnación presentado por el Ministerio Público de la Defensa en la causa por su asesinato. El encuentro fue convocado para este viernes a las 10.30.

La movilización fue difundida en un comunicado de la familia Caliani, al cual adhirió la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc).

Crimen de Juan Caliani: convocan a acompañar la audiencia por el pedido de impugnación

La familia Caliani cuestionó el recurso judicial presentado en la causa y sostuvo: “Si bien es conocido y reconocido el derecho a impugnación que tiene la defensa, es indignante cuando se recurre a la mentira o a hipótesis de hechos que ya fueron probados para argumentar lo que a todas luces resulta insostenible”.

Asimismo, repudió que el proceso judicial se arrastra desde abril de 2024 y expresó «venimos atravesando este doloroso proceso, nos cuesta y nos ha costado salud física y mental”.

Juan Caliani fue asesinado en su casa cuando dos jovenes ingresaron a robar.

La familia también señaló que observan la presentación como “una maniobra dilatoria que lo único que busca es prolongar en el tiempo la libertad de los asesinos confesos”.

El comunicado fue compartido hace dos semanas y se suma a otras expresiones públicas de la familia tras la condena dictada en diciembre de 2025. En esa resolución, el juez de Niños, Niñas y Adolescentes, Dardo Bordón, fijó penas de seis y nueve años de prisión efectiva para los responsables del crimen ocurrido en el barrio La Sirena.