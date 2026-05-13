Javier Milei quiere que Fátima Florez sea candidata: la bomba de Ángel de Brito

La actriz, humorista e imitadora Fátima Florez habría recibido una propuesta para sumarse políticamente a La Libertad Avanza de cara a futuras elecciones legislativas, en una noticia que generó sorpresa tanto en el mundo del espectáculo como en el ámbito político.

La información fue revelada este martes por Ángel de Brito durante su programa televisivo, donde aseguró que la artista “estaría evaluando la propuesta” realizada desde sectores vinculados al oficialismo.

Según trascendió, el acercamiento tendría relación con la fuerte exposición pública que Florez alcanzó durante su relación sentimental con el presidente Javier Milei en los primeros meses de gestión.

El vínculo de Fátima Florez con Javier Milei

La imitadora mantuvo una mediática relación con Milei durante el inicio de su presidencia, una etapa en la que comenzó a frecuentar espacios de poder como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Esa cercanía la posicionó como una figura asociada al universo político, más allá de su carrera artística, y hoy alimenta las versiones sobre un posible desembarco electoral dentro de La Libertad Avanza.

Hasta el momento, ni Fátima Florez ni referentes del oficialismo realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información difundida en televisión.

Crecen las figuras mediáticas en la política

La posibilidad de que la humorista se convierta en candidata suma un nuevo capítulo a la tendencia de celebridades y figuras mediáticas que en los últimos años comenzaron a involucrarse en campañas electorales o espacios de representación política.

De concretarse, Florez daría un giro inesperado en su carrera, pasando de los escenarios y la televisión al terreno político, respaldada por la alta visibilidad pública que construyó en los últimos años y por su cercanía con el Presidente.