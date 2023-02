A dos años del femicidio de Guadalupe Curual, se conoció la última resolución sobre el exjuez Videla

Este 23 de febrero se cumplen dos años del femicidio de Guadalupe Curual (20) en manos de su expareja, Juan Bautista Quintriqueo, en pleno centro de Villa la Angostura. Hoy se conoció la última resolución sobre el, ahora, exjuez Jorge Alberto Videla, a quien la familia de la joven y la entonces ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, había pedido que se investigara por presuntas negligencias en su accionar.

Videla tenía a cargo el juzgado multifueros de La Angostura. Había intervenido en las denuncias previas que realizó Guadalupe contra Quintriqueo por violencia de género. La Oficina de Violencia había determinado que la joven estaba en riesgo «moderado/alto».

Tras el femicidio, renunció el 1 de marzo a su cargo. Esto evitó que se le iniciara un proceso de jurado de enjuiciamiento que podía terminar con su destitución.

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Doméstica, Carolina Mauri, afirmó que el exmagistrado no obró de forma negligente y desestimó las presentaciones.

Aseguró en su resolución que Videla «dio cumplimiento a las obligaciones protectorias que la Ley 2785 le ordenaba cumplir» y fue crítica con los organismos dependientes de los estados provincial y municipal.

«No se diseñó de manera conjunta un plan concreto y específico para esta situación particular, de elevada complejidad, en tanto se encontraba atravesada por diversos factores, individuales y sociales, que profundizaban sus vulnerabilidades; tales como: la falta de red familiar y social de Guadalupe, el consumo problemático de sustancias por parte de Quintriqueo informado por Guadalupe, la falta de una política general de cuidados de hijos/as de madres trabajadoras en situación de violencia, la falta de un abordaje estatal de varones que ejercen violencia en la localidad«, dijo Mauri.

Subrayó que no hubo una coordinación «generando una red institucional de apoyo, en la que en el centro se encuentre el organismo más idóneo y no el Poder Judicial».

Sin embargo, el juez de Garantías, Juan Pablo Balderrama, consideró prematura la decisión de Mauri. Ordenó que se profundice la investigación y que alcance a todos los agentes del Estado.

Finalmente hoy se conoció la resolución de la fiscal Valeria Panozzo que consideró que no había elementos, en contraposición a la querella ejercida por Marcelo Hertzriken Velasco, para formularle cargos a Videla por los delitos de homicidio culposo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

«Que Videla no presencie una audiencia o bien no despache a tiempo un escrito, o manifieste que la ley es una aspirina podrán ser conductas desaprensivas, o reprochables a título ético si se quiere, pero no como elementos del tipo objetivos en el homicidio culposo», planteó.

Panozzo agregó: «Las acciones u omisiones que pudieran parecer en principio negligentes, como ser no haber allanado para secuestrar todos los cuchillos, no haber adoptado una medida más gravosa como la del arresto, entre tantas que se mencionan tampoco explican el resultado lesivo per se. No cuento con evidencias que expliquen que, de haber actuado de otra manera, el imputado (Quintriqueo) no hubiera de todas formas, dado muerte a Guadalupe».

El caso fue archivado. La querella pidió la revisión ante el fiscal jefe, que en este caso, es Pablo Vignaroli.

La única persona que fue condenada por la justicia penal en este caso fue el sargento Héctor Quichán, que tenía a cargo la custodia de Quintriqueo en el hospital de La Angostura. Reconoció ser culpable de la omisión de los deberes de funcionario público y se le impuso una multa.