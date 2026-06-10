Ricardo Darín habló sobre el femicidio de Agostina Vega y criticó que la ultraderecha intenta «tapar» la violencia de género

Ricardo Darín se pronunció sobre el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y criticó las decisiones institucionales que permitieron liberar al principal acusado, Claudio Barrelier. Además, el actor apuntó contra los discursos de ultraderecha que intentan «tapar» la violencia de género.

Durante una entrevista televisiva en España, Darín afirmó: “Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente ya no los movimientos femeninos, ya los hombres, la ciudadanía, la humanidad deba pensar cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados por otros que están peor de la cabeza que ellos como para que ocurra”.

Qué dijo Ricardo Darín sobre el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

El actor también se refirió a los antecedentes del principal acusado y cuestionó las decisiones que, según expresó, permitieron que permaneciera en libertad pese a denuncias previas por violencia de género.

“Esta chiquita, Agostina, no sólo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada, y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género, y que había estado detenido y lo largaron, lo dejaron libre”, señaló.

Además, agregó: “Si esa línea de energúmenos hubiesen hecho el trabajo que tenían que hacer esa chica hoy estaría viva”. Luego, planteó: “¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya es una pregunta que no sé, no sé a quién se tiene que dirigir”.

Darín acusó a la ultraderecha de banalizar la violencia de género

Por eso, Darín sostuvo que la sociedad debe prestar atención a las señales previas de conductas violentas. En ese sentido, propuso revisar comportamientos que suelen naturalizarse dentro de ámbitos masculinos.

“Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos en algún momento señales, alarmas de violencia, y que hasta en un determinado contexto nos parecían un poco graciosas, pero que luego capa sobre capa conforman una personalidad de una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica”, analizó.

El actor consideró además que el femicidio de Agostina “es una de las consecuencias, en este momento la más grave de todas porque encendió a un país y estamos todos alineados detrás de esto, aún estando a la distancia porque a mí me tocó estar aquí”.

Por eso, pidió no naturalizar este tipo de hechos y cuestionó a sectores políticos que, según afirmó, restan importancia a la problemática. “No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Las políticas, las formas de ser de ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso tratar de taparlos o de tacharlos. No existen, para ellos no existen”, concluyó.