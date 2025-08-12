Fentanilo contaminado: investigan a una clínica de Córdoba que usó casi 1.700 ampollas y notificó cuatro casos

La clínica Vélez Sarsfield de Córdoba fue allanada en el marco de la causa por el fentanilo contaminado, que ya provocó al menos 76 muertes, y en el operativo secuestraron historias clínicas ante las sospechas de irregularidades con la cantidad de casos confirmados y las ampollas administradas.

Conforme a la información a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, el pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo el procedimiento en la clínica al corroborar que se notificaron cuatro casos cuando se habrían usado 1.693 ampollas contaminadas.

En este sentido, se remarcó que las autoridades del hospital no pudieron demostrar dicha disparidad, motivo por el cual se concretó el allanamiento. Luego del operativo se informó que se incautaron historias clínicas con el objetivo de constatar si hay más casos de los anunciados.

Dicha institución médica había estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas debido a que un bebé recién nacido resultó intoxicado con fentanilo.

Alerta por «lotes mellizos» de fentanilo: encontraron 232 ampollas perdidas

En un giro clave para la investigación por el fentanilo contaminado, fuentes judiciales confirmaron que fueron ubicadas las 232 ampollas perdidas que eran intensamente buscadas. Sin embargo, la periodista Camila Dolabjian advirtió que, a pesar del hallazgo, la alerta se mantiene por una serie de graves irregularidades en el laboratorio productor.

Dolabjian reveló en su cuenta de X que ex empleados del laboratorio denunciaron que había producción de «lotes mellizos», que ampollas que supuestamente se destruyeron se hizo de forma «sospechosa» y que, por lo general, «cuando se contamina una línea de producción, usualmente está todo contaminado«.

Confirmaron que son 76 los muertos por el fentanilo adulterado: advierten que podría aumentar el número

Mientras tanto, la causa judicial avanza y la cifra de víctimas fatales sigue en ascenso. El juez federal Ernesto Kreplak confirmó este domingo que ya son 76 los muertos por el fentanilo adulterado y advirtió que «esto no llegó a su techo», por lo que el número podría aumentar.

La investigación estima que se habrían aplicado cerca de 45.000 ampollas de uno de los lotes contaminados con bacterias multirresistentes. El magistrado detalló que, tras la primera víctima fatal, la ANMAT confirmó la contaminación en dos lotes. «Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis», precisó Kreplak.

El juez buscó llevar tranquilidad asegurando que «hoy no circulan ampollas contaminadas», pero reconoció que el país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia. Por el momento, hay 24 personas bajo sospecha en la causa, pero ninguna detenida.

Con Agencia de Noticias Argentinas.