Enfermero muerto en Palermo: el fentanilo encontrado era del laboratorio HLB Pharma S.A

La muerte del enfermero Eduardo Bentancourt en el barrio de Palermo abrió una investigación para revelar datos cada vez más sensibles sobre el origen de las drogas halladas en la escena. El hombre de 44 años fue encontrado sin vida en su departamento, rodeado de ampollas de distintos medicamentos de uso hospitalario.

En el lugar, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad secuestraron una importante cantidad de sustancias, entre ellas fentanilo, propofol y otros fármacos que no se comercializan de manera libre. En total se contabilizaron más de un centenar de ampollas.

Con el avance de la causa, uno de los hallazgos clave fue el origen del fentanilo encontrado.

Según las pericias, algunas de las ampollas correspondían al laboratorio «HLB Pharma S.A«, vinculado al empresario Ariel García Furfaro. El mismo que había sido investigado en el marco del escándalo por medicamentos contaminados en el país.

Este dato encendió alarmas, ya que ese laboratorio estuvo en el centro de una crisis sanitaria reciente relacionada con la distribución de fentanilo adulterado. Este caso provocó decenas de muertes y derivó en múltiples investigaciones judiciales. El cierre del laboratorio había sido declarado por Anmat hace más de un año.

Los investigadores ahora intentan determinar cómo llegaron esas sustancias al departamento del enfermero.

Las posibles hipótesis sobre la muerte del enfermero

Una de las hipótesis que manejan los peritos apunta a un posible circuito ilegal de obtención y distribución de medicamentos de uso clínico, algo que ya había sido detectado en otros casos vinculados a profesionales de la salud.

La Justicia busca establecer si hubo participación de terceros o si el hombre actuaba solo. También se analiza si las drogas estaban destinadas al consumo personal o si formaban parte de una red más amplia de comercialización o intercambio.

Hasta el momento, la autopsia y los estudios toxicológicos serán claves para determinar la causa exacta de la muerte. El caso sigue bajo investigación y no se descarta que surjan nuevas conexiones con diversas causas vinculadas al uso indebido de fármacos hospitalarios.