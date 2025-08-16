Fentanilo en Chubut y Córdoba: hallaron 389 ampollas del lote investigado

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la ANMAT, pidió nuevamente a todas las jurisdicciones del país que informen si poseen ampollas de fentanilo de HLB Pharma. “Todos los efectores de salud”, tanto públicos como privados, deben reportar el stock del analgésico. En Córdoba se detectaron 200 ampollas y en Chubut 189, ambos casos en clínicas privadas.

El hallazgo de fentanilo en clínicas privadas de Chubut preocupa a Nación

Según informó Infobae, en esta última provincia no había registros previos del medicamento del empresario Ariel García Furfaro. Se aclaró que no fueron adquiridas por ministerios provinciales, sino por instituciones privadas.

“El fentanilo que estaba contaminado el juez ya lo retiró todo”, afirmó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en diálogo con TN. Sin embargo, la investigación federal sigue su curso y apunta a determinar responsabilidades sobre la cadena de producción y distribución del opioide.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, explicó que la justicia enfrenta serias dificultades para seguir la ruta del fentanilo. “El Estado no sabe dónde están las ampollas de fentanilo ahora«, sostuvo.

Estas complicaciones tienen su raíz en la falta de trazabilidad del medicamento. En 2016, la ANMAT lo excluyó de la lista de drogas con obligación de seguimiento, recordó la diputada Victoria Toloza Paz en una sesión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

Una decisión tomada en 2016 vuelve al centro del debate

El entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, firmó la resolución que dejó afuera al fentanilo. Mientras drogas como el Propofol o la Efedrina sí tienen trazabilidad, el citrato de fentanilo no fue incluido. Esa omisión, hoy dificulta establecer dónde están y cómo circularon las ampollas contaminadas.

El mismo laboratorio HLB Pharma ya había sido señalado en abril de este año, cuando la ANMAT ordenó el retiro del mercado de todos los lotes de “Propofol HLB, propofol” por sospechas de falsificación. El caso volvió a encender alarmas sobre los controles internos en la producción de medicamentos.

La ANMAT advirtió sobre graves irregularidades en la producción de HLB Pharma. Foto: archivo.

Mientras tanto, Córdoba sumó otra señal de alerta: el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, reconoció que “a medida que se vaya investigando pueden surgir nuevos casos”. Aseguró que en los hospitales públicos no hay stock del lote contaminado, aunque sí en el sector privado.

La provincia ya se presentó como querellante en la causa federal que investiga la tragedia y ratificó la prohibición de uso de cualquier lote de HLB Pharma.

Los reportes de provincias y el avance judicial en la causa

De acuerdo con información judicial, el fentanilo contaminado fue detectado en clínicas y hospitales de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Formosa y Jujuy. El lote 31202, producido el 18 de diciembre de 2024, fue de 154.530 ampollas, de las cuales más de 42.000 habrían sido aplicadas en pacientes.

La justicia ya inhibió bienes y prohibió la salida del país de 24 personas vinculadas al caso, entre ellas Ariel García Furfaro y familiares directos. En paralelo, la ANMAT entregó un informe de 19 fojas donde se advierten al menos seis fallas graves en el proceso de elaboración del fentanilo.

Ese documento preliminar, junto con peritajes del Cuerpo Médico Forense, será clave para determinar cómo se produjo la contaminación con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Entre las irregularidades detectadas se incluye la falta de controles microbiológicos, ausencia de certificados de esterilidad y omisiones en las prácticas de manufactura.

La causa federal sigue avanzando y mantiene bajo vigilancia a los establecimientos privados donde aún hay stock de ampollas.