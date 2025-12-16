ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Frutas frescas y precios bajos: este jueves se realiza la Feria de Frutillas en Neuquén, ¿a qué hora y dónde?

De la actividad que se realizará el 18 de diciembre  participarán productores que ofrecerán, además de frutillas, moras y frambuesas.

Redacción

Por Redacción

Feria de Frutillas de Neuquén.

Feria de Frutillas de Neuquén.

Neuquén ya está ultimando los detalles para otra edición de la Feria de Frutillas. El evento se realizará el jueves antes de las fiestas de fin de año –Navidad y Año Nuevo– y reunirá a productores de la región que ofrecerán sus productos a precios muy bajos. Acá te contamos el detalle de dónde se hará.

Desde la organización de la feria informaron los productores que participarán ofrecerán, además de frutillas, moras y frambuesas «a precio promocional».

La actividad es organizada por el Centro PyME-ADENEU y la Subsecretaría de Producción, dependientes del ministerio de Economía, Producción e Industria, y el INTA, con el objetivo de » poder acercar fruta fresca, que se cosecha en el día, directo de la chacra al consumidor».

Dónde se hará la Feria de Frutillas en Neuquén: los horarios

La nueva edición de la Feria de Frutillas se realizará el jueves 18 de diciembre en la capital neuquina.

Informaron que se ubicará en Avenida Argentina e Independencia, frente a la sede central del Banco Provincia del Neuquén.

En cuanto al horario de apertura, señalaron que los interesados podrán acercarse desde las 14 a las 18 o hasta agotar stock.


Temas

Ferias

Frutas

frutillas

Neuquén

Neuquén ya está ultimando los detalles para otra edición de la Feria de Frutillas. El evento se realizará el jueves antes de las fiestas de fin de año -Navidad y Año Nuevo- y reunirá a productores de la región que ofrecerán sus productos a precios muy bajos. Acá te contamos el detalle de dónde se hará.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios