Frutas frescas y precios bajos: este jueves se realiza la Feria de Frutillas en Neuquén, ¿a qué hora y dónde?

Neuquén ya está ultimando los detalles para otra edición de la Feria de Frutillas. El evento se realizará el jueves antes de las fiestas de fin de año –Navidad y Año Nuevo– y reunirá a productores de la región que ofrecerán sus productos a precios muy bajos. Acá te contamos el detalle de dónde se hará.

Desde la organización de la feria informaron los productores que participarán ofrecerán, además de frutillas, moras y frambuesas «a precio promocional».

La actividad es organizada por el Centro PyME-ADENEU y la Subsecretaría de Producción, dependientes del ministerio de Economía, Producción e Industria, y el INTA, con el objetivo de » poder acercar fruta fresca, que se cosecha en el día, directo de la chacra al consumidor».

Dónde se hará la Feria de Frutillas en Neuquén: los horarios

La nueva edición de la Feria de Frutillas se realizará el jueves 18 de diciembre en la capital neuquina.

Informaron que se ubicará en Avenida Argentina e Independencia, frente a la sede central del Banco Provincia del Neuquén.

En cuanto al horario de apertura, señalaron que los interesados podrán acercarse desde las 14 a las 18 o hasta agotar stock.