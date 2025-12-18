Calor, viento y ¿hasta posibilidad de lluvia?: las horas más complejas de este jueves en el Alto Valle

La dupla climática de calor y viento se instaló en la región del Alto Valle, aunque para este jueves se espera un incremento de la inestabilidad con posibles lluvias. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo para este 18 de diciembre.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 18 de diciembre un día con marcas térmicas agradables. La temperatura mínima se establecerá en los 16°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 30°C.

A su vez el organismo pronosticó vientos que soplarán con una velocidad constante de entre 23 y 31 km/h. Sin embargo, la atención principal estará en las ráfagas que podrían alcanzar valores significativos, oscilando entre los 51 y 60 km/h.

Respecto a la probabilidad de precipitación, el SMN indicó un rango de entre el 10% y 40%. Si bien no se esperan lluvias intensas, es importante tener en cuenta esta posibilidad sobre todo durante la franja horaria de la noche que se presenta como la más compleja para la región del Alto Valle.