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Gran Hermano 2026: Yanina Zilli fue eliminada y Charlotte Caniggia se aseguró un lugar en la gran final

En placa positiva, Yanina Zilli no logró los votos suficientes y tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada. El reality de Telefe está cada vez más cerca de la final.

Redacción

Por Redacción

Nueva eliminada en Gran Hermano

Nueva eliminada en Gran Hermano

Comenzó la cuenta regresiva para la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada. Santiago del Moro anunció el lunes una nueva eliminada en placa positiva y ya son cuatro las participantes que quedan en carrera.

Nueva eliminación en Gran Hermano

Al comenzar el programa, el conductor del reality de Telefe informó que la votación se había pausado y la escribana le entregó los cinco sobres: cuatro dorados y uno negro, este último con el nombre de la participante menos votada.

De manera aleatoria, para evitar especulaciones, el presentador reveló quiénes continuaban en la competencia: la primera en enterarse fue Yisela “Yipio” Pintos, seguida de Luana Fernández y Sol Abraham.

El duelo final quedó entre Yanina Zilli y Charlotte Caniggia. Pasadas las 23:30, se confirmó que Zilli tras obtener el 2,1% de los votos quedó afuera de la competencia ocupando el 5° puesto. De esta manera, quedan definidas las cuatro finalistas de Gran Hermano, entre quienes se encuentra la próxima ganadora de la edición 2026.


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Comenzó la cuenta regresiva para la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada. Santiago del Moro anunció el lunes una nueva eliminada en placa positiva y ya son cuatro las participantes que quedan en carrera.

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