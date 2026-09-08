Gran Hermano 2026: Yanina Zilli fue eliminada y Charlotte Caniggia se aseguró un lugar en la gran final

Comenzó la cuenta regresiva para la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada. Santiago del Moro anunció el lunes una nueva eliminada en placa positiva y ya son cuatro las participantes que quedan en carrera.

Nueva eliminación en Gran Hermano

Al comenzar el programa, el conductor del reality de Telefe informó que la votación se había pausado y la escribana le entregó los cinco sobres: cuatro dorados y uno negro, este último con el nombre de la participante menos votada.

De manera aleatoria, para evitar especulaciones, el presentador reveló quiénes continuaban en la competencia: la primera en enterarse fue Yisela “Yipio” Pintos, seguida de Luana Fernández y Sol Abraham.

El duelo final quedó entre Yanina Zilli y Charlotte Caniggia. Pasadas las 23:30, se confirmó que Zilli tras obtener el 2,1% de los votos quedó afuera de la competencia ocupando el 5° puesto. De esta manera, quedan definidas las cuatro finalistas de Gran Hermano, entre quienes se encuentra la próxima ganadora de la edición 2026.