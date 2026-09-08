«La virgen de la Tosquera», la pelicula que representará a Argentina en los Premios Goya: dónde verla

El cine argentino ya tiene a su candidata para pisar fuerte en la próxima edición de los Premios Goya en España. La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé, fue elegida oficialmente para competir en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

La selección, anunciada en la Residencia del Embajador de España, apuesta por una historia que combina el misticismo del conurbano bonaerense con la aguda pluma de una de las escritoras más leídas de la actualidad.

El terror de Mariana Enríquez salta a la pantalla: los detalles de «La Virgen de la Tosquera»

Con un guion adaptado por Benjamín Naishtat, el film se sumerge en el universo literario de Mariana Enríquez, basándose en los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, ambos pertenecientes al aclamado libro Los peligros de fumar en la cama.

Tras su paso por el prestigioso Festival de Sundance, la película promete cautivar a la Academia española con una trama marcada por la tensión y el esoterismo barrial:

Contexto de época: la historia transcurre durante el asfixiante verano de 2001, en las afueras de Buenos Aires.

la historia transcurre durante el asfixiante verano de 2001, en las afueras de Buenos Aires. El conflicto: tres amigas inseparables (Natalia, Mariela y Josefina) ven su vínculo amenazado por la llegada de Silvia y la disputa por el amor de Diego.

tres amigas inseparables (Natalia, Mariela y Josefina) ven su vínculo amenazado por la llegada de Silvia y la disputa por el amor de Diego. El giro oscuro: empujada por los celos, Natalia recurre a su abuela Rita para intentar recuperar al joven mediante rituales de magia negra.

empujada por los celos, Natalia recurre a su abuela Rita para intentar recuperar al joven mediante rituales de magia negra. El elenco: protagonizada por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría y Luisa Merelas, cuenta además con la participación especial de Dady Brieva en una coproducción entre Argentina, México y España.

El antecedente de Dolores Fonzi y un escenario politizado

El anuncio oficial contó con la presencia de Dolores Fonzi, quien en febrero de este mismo año alzó la estatuilla a Mejor Película Iberoamericana por su cinta Belén.

Aquel triunfo dejó la vara alta, no solo a nivel cinematográfico, sino también por el impacto de su encendido discurso. En la ceremonia de 2026, Fonzi aprovechó el escenario europeo para cuestionar a la ultraderecha global y lanzar una dura advertencia sobre la situación del país: “Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua”.

Ahora, La virgen de la tosquera buscará repetir la hazaña y traer un nuevo galardón, en un contexto donde la industria nacional sigue dando peleas tanto dentro como fuera de la pantalla. La película se encuentra disponible en HBO Max. Basada en dos cuentos de Mariana Enriquez, este filme de terror visceral argentino sigue a una adolescente durante un sofocante verano suburbano.