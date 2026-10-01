Sable Resources y Moxico relanzan la exploración en El Fierro: se prevén 3.500 metros de perforación

Sable Resources avanza con una nueva campaña de perforación en El Fierro: la minera canadiense informó mediante un comunicado que su socio, Moxico Resources, aprobó el financiamiento para llevar adelante la iniciativa dentro del proyecto ubicado en San Juan.

Según indicó la compañía, el programa de exploración contempla 3.500 metros de perforación diamantina en el sistema de pórfido de cobre, oro y molibdeno de Pyros. Además, incluye un reconocimiento geológico regional, la identificación de objetivos en áreas poco exploradas de la propiedad y un estudio geofísico magnetotelúrico (MT).

La exploración regional se concentrará particularmente en la zona suroeste, donde amplias áreas han sido objeto de una exploración detallada limitada hasta la fecha. El objetivo es evaluar áreas prospectivas adicionales y generar nuevos objetivos fuera del sistema mineralizado de Pyros conocido actualmente.

El estudio abarcará todo el sistema porfídico de Pyros, con una penetración vertical de hasta 2 kilómetros, y se integrará con los conjuntos de datos geológicos, geoquímicos y geofísicos existentes para contribuir a definir la nueva fase de perforación.

Se espera que los trabajos de exploración regional y el estudio comiencen en noviembre de 2026, mientras que la perforación iniciaría a mediados de enero de 2027.

Rubén Padilla, presidente y CEO de Sable, expresó que «nos complace el hecho de que Moxico haya aprobado la siguiente fase de exploración en El Fierro», y explicó que «el programa ofrece un buen equilibrio entre el avance del sistema de pórfido de Pyros mediante 3.500 metros adicionales de perforación y la continuación de la exploración sistemática en todo el conjunto de terrenos».

En esa línea, adelantó cuál será la hoja de ruta para el desarrollo del proyecto: «El próximo programa de perforación está diseñado para extender la mineralización conocida de cobre, oro y molibdeno en forma de anillo, ampliar las zonas de brechas de alta ley intersectadas en perforaciones anteriores y comenzar a explorar las extensiones sur y oeste del sistema que aún no han sido perforadas».

«Consideramos que el área sur es particularmente importante, ya que el principal evento de mineralización de sericita-clorita podría estar mejor conservado en esta parte del sistema», añadió.

Ubicación de El Fierro en el mapa. Fuente: Sable Resources.

Sobre el proyecto El Fierro

El Fierro se encuentra cerca del distrito de Vicuña, que alberga los yacimientos Josemaría, Filo del Sol y Lunahuasi. Dentro del proyecto, el objetivo Pyros fue descubierto por Sable Resources durante la campaña de perforación de 2021-2022.

En febrero de 2025, la compañía firmó un acuerdo con Moxico Resources mediante el cual le otorgó una opción para adquirir inicialmente hasta un 51% de participación en el proyecto, a través de una serie de gastos de exploración y pagos a lo largo de cinco años. El acuerdo contempla además la posibilidad de elevar la participación hasta un 70% mediante la finalización de un estudio de viabilidad.

Todos los activos de la compañía en Argentina —El Fierro, Don Julio, Cerro Negro y El Zorro— se encuentran en San Juan. En conjunto, abarcan una superficie de 141.000 hectáreas.